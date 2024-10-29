Чем отмыть зеленку с рук, кожи и одежды: проверенные способы, от которых не останется следов

Зеленка всем знакома с детства, поскольку часто ею нам смазывали раны. Сейчас она уже не так популярна, впрочем все равно иногда ее используют. У этого медицинского средства есть один огромный минус – она оставляет пятна, которые отмыть или отстирать очень сложно.

Остатки зеленки могут быть на руках, одежде или даже поверхностях, пишут Советы 24. Избежать пятен не совсем просто, но возможно, поэтому расскажем о самых популярных из них.

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Как вывести зеленку с рук

Хозяйственное мыло

Если после открытия флакона с зеленкой у вас остались пятна, тогда первое, что надо сделать – сразу идти мыть руки хозяйственным мылом. Свежая зеленка быстро отмоется, а вот давние пятна мылом вывести будет сложно.

Лимонный сок

Сок лимона – это природный осветлитель, который поможет вывести стойкие пигменты с кожи. Нужно взять ватный диск, смочить его лимонным соком и обработать пятно. Оставьте йог подействовать на 10 минут, а тогда смойте теплой водой. Способ подходит для удаления свежих пятен.



Руку от зеленки можно отмыть / Фото Pexels

Как вывести зеленку с кожи

Жидкость для снятия лака

Избавиться от пятен зеленки можно с помощью жидкости для снятия лака. Ее надо нанести на ватный диск, потереть, а потом смыть водой и смазать кремом.

Зубная паста

Нужно нанести пасту на пятно и потереть ее старой зубной щеткой, а после этого смыть водой. Повторить такую манипуляцию можно несколько раз.

Как вывести зеленку с мебели и текстиля

Кожаная мебель хорошо переносит средства на основе спирта. Тканевые покрытия можно обрабатывать соком лимона и перекисью водорода. Если дерево не лакированное, то пятно от зеленки уберет пищевая сода, а вот для лакированных поверхностей понадобится аккуратная шлифовка. Для текстиля рекомендуется использовать средства для отбеливания и выведения пятен.

Как вывести зеленку с одежды

Дорогие и качественные вещи лучше сразу отдать в химчистку. В противном случае надо помнить, что отстирывать надо только свежие пятна, поскольку старые будут трудно поддаваться удалению. Также надо обратить внимание и на то, что не все ткани переносят агрессивные моющие средства.

Деликатные ткани можно отстирать кремом для рук. Лучше брать средство с жирной текстурой. Нанесите его на пятно плотным слоем и оставьте на 3 часа, а потом постирайте с моющим средством.

Со светлых вещей пятно поможет убрать "Белизна". Ее надо нанести на пятно, замочить на ночь, а потом прополоскать и постирать вручную или в машинке. Если же пятна от зеленки есть на цветных вещах, тогда можно использовать пятновыводители.

Как отмыть зеленку с пола

Если зеленка вылилась на линолеум, ламинат или паркет, то действовать надо быстро, чтобы средство не впиталось. Сначала уберите пятно бумажным полотенцем, а дальше протрите спиртом или крепким алкоголем. Также помочь может жидкость для мытья стекол. Зеленку можно отмывать с пола специальной щеткой.