Игнорировать конденсат на окнах нельзя, ведь в конце концов он может принести немало проблем. И для того, чтобы ликвидировать конденсат, сначала нужно установить причину, почему он появляется. І Советы 24 подготовили несколько способов справиться с надоедливой проблемой.

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Почему на окнах образуется конденсат?

При жизни вы точно не раз замечали, как окна "потеют" в холодную погоду. И это явление может возникать по нескольким причинам:

Нарушение герметичности окна – если теплый воздух из квартиры быстро выходит наружу, поверхность конструкции окна всегда будет оставаться холодной.

Широкий подоконник или тяжелые шторы – они будут блокировать доступ теплого воздуха к стеклу и мешать прогреву.

Слабое движение воздуха – влажный, теплый воздух не может покинуть помещение, и поэтому скапливается большое количество водяного пара.

Брак пластикового окна – в этом варианте капли влаги будут концентрироваться внутри стеклопакета, а избежать их просто невозможно.



Конденсат на окнах можно убрать / Фото Pexels

Как справиться с конденсатом на окнах?

Справиться с проблемой конденсата возможно и даже нужно. Первый способ универсальный – установка в доме бытового осушителя воздуха. Эта техника поможет снизить влажность в доме, а это приведет к уменьшению количества конденсата и его исчезновению.

Также есть несколько других вещей, которые помогут вам избавиться от конденсата, и вот несколько из них: