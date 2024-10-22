Игнорировать конденсат на окнах нельзя, ведь в конце концов он может принести немало проблем. И для того, чтобы ликвидировать конденсат, сначала нужно установить причину, почему он появляется. І Советы 24 подготовили несколько способов справиться с надоедливой проблемой.
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Почему на окнах образуется конденсат?
При жизни вы точно не раз замечали, как окна "потеют" в холодную погоду. И это явление может возникать по нескольким причинам:
- Нарушение герметичности окна – если теплый воздух из квартиры быстро выходит наружу, поверхность конструкции окна всегда будет оставаться холодной.
- Широкий подоконник или тяжелые шторы – они будут блокировать доступ теплого воздуха к стеклу и мешать прогреву.
- Слабое движение воздуха – влажный, теплый воздух не может покинуть помещение, и поэтому скапливается большое количество водяного пара.
- Брак пластикового окна – в этом варианте капли влаги будут концентрироваться внутри стеклопакета, а избежать их просто невозможно.
Конденсат на окнах можно убрать / Фото Pexels
Как справиться с конденсатом на окнах?
Справиться с проблемой конденсата возможно и даже нужно. Первый способ универсальный – установка в доме бытового осушителя воздуха. Эта техника поможет снизить влажность в доме, а это приведет к уменьшению количества конденсата и его исчезновению.
Также есть несколько других вещей, которые помогут вам избавиться от конденсата, и вот несколько из них:
- Уменьшите подоконник. Если вы любите разводить растения на подоконнике, то он должен быть широким, но это не только удобство, но и причина накопления влаги на окне.
- Сделайте конвекционный экран. Для этого под углом в 30 – 60 градусов установите небольшие по ширине пластины, что будут направлять теплый воздух к оконной системе.
- Добавьте отопительные приборы. Если централизованное отопление дает недостаточно тепла, вы можете использовать дополнительные приборы, и желательно поставить их ближе к окнам с конденсатом.