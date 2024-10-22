Ігнорувати конденсат на вікнах не можна, адже зрештою він може принести чимало проблем. Та для того, щоб ліквідувати конденсат, спершу потрібно встановити причину, чому він з'являється. І Поради 24 підготували кілька способів впоратися із надокучливою проблемою.

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Чому на вікнах утворюється конденсат?

За життя ви точно не раз помічали, як вікна "пітніють" у холодну погоду. І це явище може виникати з кількох причин:

Порушення герметичності вікна – якщо тепле повітря з квартири швидко виходить назовні, поверхня конструкції вікна завжди залишатиметься холодною.

Широке підвіконня чи важкі штори – вони блокуватимуть доступ теплого повітря до скла і заважатимуть прогріванню.

Слабкий рух повітря – вологе, тепле повітря не може залишити приміщення, і через це скупчується велика кількість водяної пари.

Брак пластикового вікна – в цьому варіанті краплі вологи будуть концентруватися всередині склопакети, а уникнути їх просто неможливо.



Конденсат на вікнах можна прибрати / Фото Pexels

Як впоратися з конденсатом на вікнах?

Впоратися з проблемою конденсату можливо і навіть потрібно. Перший спосіб універсальний – установка в будинку побутового осушувача повітря. Ця техніка допоможе знизити вологість у домі, а це призведе до зменшення кількості конденсату та його зникнення.

Також є кілька інших речей, які допоможуть вам позбутися конденсату, і ось кілька з них: