Чим відмити зеленку з рук, шкіри та одягу: перевірені способи, від яких не залишиться слідів

Зеленка всім знайома з дитинства, оскільки часто нею нам змащували рани. Зараз вона вже не така популярна, втім все одно часом її використовують. У цього медичного засобу є один величезний мінус – вона залишає плями, які відмити чи відіпрати дуже складно.

Залишки зеленки можуть бути на руках, одязі чи навіть поверхнях, пишуть Поради 24. Уникнути плям не зовсім просто, але можливо, тож розповімо про найпопулярніші з них.

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Як вивести зеленку з рук

Господарське мило

Якщо після відкриття флакона із зеленкою у вас залишилися плями, тоді найперше, що треба зробити – одразу йти мити руки господарським милом. Свіжа зеленка швидко відмиється, а от давніші плями милом вивести буде складно.

Лимонний сік

Сік лимона – це природний освітлювач, який допоможе вивести стійкі пігменти зі шкіри. Потрібно взяти ватний диск, змочити його лимонним соком та обробити пляму. Залишіть йог подіяти на 10 хвилин, а тоді змийте теплою водою. Спосіб підходить для видалення свіжих плям.



Руку від зеленки можна відмити / Фото Pexels

Як вивести зеленку зі шкіри

Рідина для зняття лаку

Позбутися від плям зеленки можна за допомогою рідини для зняття лаку. Її треба нанести на ватний диск, потерти, а тоді змити водою й змастити кремом.

Зубна паста

Потрібно нанести пасту на пляму та потерти її старою зубною щіткою, а після цього змити водою. Повторити таку маніпуляцію можна кілька разів.

Як вивести зеленку з меблів та текстилю

Шкіряні меблі добре переносять засоби на основі спирту. Тканинні покриття можна обробляти соком лимона та перекисом водню. Якщо дерево не лаковане, то пляму від зеленки прибере харчова сода, а от для лакованих поверхонь знадобиться акуратне шліфування. Для текстилю рекомендовано використовувати засоби для відбілювання та виведення плям.

Як вивести зеленку з одягу

Дорогі та якісні речі краще одразу віддати у хімчистку. В іншому випадку треба пам’ятати, що відпирати треба лише свіжі плями, оскільки старі будуть важко піддаватися видаленню. Також треба звернути увагу й на те, що не всі тканини переносять агресивні миючі засоби.

Делікатні тканини можна відіпрати кремом для рук. Краще брати засіб з жирною текстурою. Нанесіть його на пляму щільним шаром та залишіть на 3 години, а тоді виперіть з миючим засобом.

Зі світлих речей пляму допоможе прибрати «Білизна». Її треба нанести на пляму, замочити на ніч, а тоді прополоскати й випрати вручну чи в машинці. Якщо ж плями від зеленки є на кольорових речах, тоді можна використовувати засоби для виведення плям.

Як відмити зеленку з підлоги

Якщо зеленка вилилася на лінолеум, ламінат чи паркет, то діяти треба швидко, щоб засіб не увібрався. Спочатку приберіть пляму паперовим рушничком, а далі протріть спиртом чи міцним алкоголем. Також допомогти може рідина для миття скла. Зеленку можна відмивати з підлоги спеціальною щіткою.