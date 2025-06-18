Плитка на кухне будет блестеть чистотой: жир отпадет за 5 минут

Кухня – это комната, в которой уборку, вероятно, приходится делать чаще всего. Ведь готовка пищи – это порой грязный процесс. И жир на плитке потом отмыть очень трудно.

Плитка на кухне – это очень удобно, но со временем и она покрывается жиром от приготовления пищи, сообщает 24 Канал. И многие даже не подозревают, что разобраться с этими сложными загрязнениями можно за считанные минуты.

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Чем можно отмыть плитку на кухне?

Существует несколько средств, которые действуют против жира безотказно – поэтому их точно стоит иметь в своем арсенале на кухне, чтобы быстро разобраться с любыми загрязнениями и поддерживать комнату в чистоте.

Одно из лучших средств против жира – это горячая вода с моющим средством, который содержит в своем составе щелочь. Щелочные средства идеально подходят для растворения жира и могут удалить его с плитки за считанные минуты.



Плитку на кухне можно отмыть очень быстро / Фото Pexels

Но если вы не хотите покупать магазинные средства, можно воспользоваться несколькими продуктами, которые найдутся в ваших кухонных шкафчиках – а именно уксусом и содой. Вот что нужно делать:

соду смешайте с небольшим количеством воды, пока не образуется паста;

нанесите пасту на грязные участки плитки и оставьте на несколько минут;

аккуратно потрите плитку тряпкой или губкой;

удалите остатки средства.

Также можно использовать для очистки плитки лимон или лимонную кислоту – их нужно развести в воде и использовать как средство для мытья. С этим методом вы почистите плитку очень быстро.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о причинах, по которым в квартире может быть много пыли.

Кроме того, популярными народными средствами считаются нашатырь и горчичный порошок. Нашатырь распыляют через пульверизатор, смешав с водой в равных количествах, а вот порошок горчицы разводят с водой до состояния кашицы и наносят на плитку на 10 минут.

А если вы заметили, что загрязнились межплиточные швы, тогда нужно воспользоваться зубной пастой и старой зубной щеткой – она идеально уберет загрязнения.