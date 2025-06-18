Плитка на кухні блищатиме чистотою: жир відпаде за 5 хвилин

Кухня – це кімната, в якій прибирання, певно, доводиться робити найчастіше. Адже готування їжі – це часом брудний процес. І жир на плитці потім відмити дуже важко.

Плитка на кухні – це дуже зручно, але з часом і вона вкривається жиром від приготування їжі, повідомляє 24 Канал. І чимало людей навіть не підозрюють, що розібратися з цими складними забрудненнями можна за лічені хвилини.

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Чим можна відмити плитку на кухні?

Існує кілька засобів, які діють проти жиру безвідмовно – тому їх точно варто мати у своєму арсеналі на кухні, аби швидко розібратися з будь-якими забрудненнями та підтримувати кімнату у чистоті.

Один з найкращих засобів проти жиру – це гаряча вода з мийним засобом, який містить у своєму складі луг. Лужні засоби ідеально підходять для розчинення жиру й можуть видалити його з плитки за лічені хвилини.



Плитку на кухні можна відмити дуже швидко / Фото Pexels

Але якщо ви не хочете купувати магазинні засоби, можна скористатися кількома продуктами, які знайдуться у ваших кухонних шафках – а саме оцтом та содою. Ось що потрібно робити:

соду змішайте з невеликою кількістю води, поки не утвориться паста;

нанесіть пасту на брудні ділянки плитки та залиште на кілька хвилин;

акуратно потріть плитку ганчіркою чи губкою;

видаліть залишки засобу.

Також можна використати для очищення плитки лимон чи лимонну кислоту – їх потрібно розвести у воді та використовувати як засіб для миття. З цим методом ви почистите плитку дуже швидко.

До речі, раніше ми вже розповідали про причини, з яких в квартирі може бути багато пилу.

Окрім того, популярними народними засобами вважаються нашатир та гірчичний порошок. Нашатир розпорошують через пульверизатор, змішавши з водою у рівних кількостях, а ось порошок гірчиці розводять з водою до стану кашки та наносять на плитку на 10 хвилин.

А якщо ви помітили, що забруднилися міжплиткові шви, тоді потрібно скористатися зубною пастою та старою зубною щіткою – вона ідеально прибере забруднення.