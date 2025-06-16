Пыль – это та ежедневная проблема, которая может надоедать любому, даже несмотря на регулярную уборку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens. К счастью, если вы разберетесь со всего несколькими причинами образования пыли, устранить его будет в разы проще.

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Высокая влажность

Влажность сильно влияет на уровень аллергенов в воздухе в помещении. И высокий уровень влажности может создать просто идеальную среду для размножения не только пылевых клещей, но и колоний плесени.

Но есть и еще один важный недостаток высокой влажности: частицы пыли слипаются друг с другом, и удалить ее тогда значительно труднее.

Неисправные системы вентиляции, кондиционирования и отопления

Если у вас плохо работает система вентиляции или кондиционирования, это может стать причиной большого количества пыли, ведь именно она – это первая линия защиты от пыли в доме.

Только пыль попадает в дом, система должна всасывать его частицы через вентиляционные отверстия и удалять через воздушные фильтры. Если фильтры повреждены, это сделает ваш дом значительно более запыленным.



Пыль может накапливаться в доме / Фото Pexels

Очистка пылесосом

Большинство людей уверены, что использование пылесоса – это самый простой способ избавиться от пыли. Некоторые пылесосы могут выбрасывать избыток пыли и загрязнений в воздух, и поэтому ваш дом после уборки кажется даже более запыленным.

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Внешние факторы

Если вы живете на оживленной улице, или рядом с заводом – тогда, вероятно, вам придется столкнуться с большим количеством пыли, чем в домах, не имеющих этих факторов. Открытые двери и окна позволят пыли легче проникать внутрь.

Лучшее решение в таком случае – это герметизация окон и дверей, а также устранение других щелей, через которые в дом может проникать пыль.