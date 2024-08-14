Пластик белого цвета желтеет из-за ультрафиолетового излучения, высокой температуры, жир, пыль и другие факторы. На цвет также может влиять химическая реакция с воздухом.

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Чем можно отбелить пластик

Справиться с проблемой помогут профессиональные средства, однако народные методы также могут помочь. Здесь только надо понимать степень пожелтения и место загрязнения.

Перекись водорода

Его можно использовать для большинства типов пластика. Надо только нанести средство на пожелтевшие участки и оставить на некоторое время.

Лимонная кислота

Она способна эффективно вывести желтизну с пластика. Можете использовать лимонную кислоту или свежий сок лимона.

Уксус

Его можно применять для тяжелых загрязнений, впрочем перед применением стоит проверить его действие на небольшом участке пластика.

Хозяйственное мыло

Оно способно удалить жирные пятна и желтизну. Надо растворить хозяйственное мыло в воде и нанести раствор на пожелтевшие места.



Холодильник можно отчистить от пожелтения / Фото Pexels

Как отбелить пластик на бытовой технике

Воспользуйтесь раствором из жидкости для посуды и сахара или пищевой содой. Она содержит поглощающие свойства, которые помогут удалить минералы, которые вызывают загрязнения.

Соду надо смешать с водой до содержания густой пасты. Смесь надо втирать в пластик с помощью салфетки или тряпки и оставить на несколько минут, а после этого промыть водой.

Если же надо отмыть холодильник или посудомоечную машину, тогда используйте отбеливатель, который быстро устранит желтые или возрастные пятна на белом пластике.

Вам надо 1 стакан воды размешать с 1 столовой ложкой отбеливателя. Именно этой смесью надо протереть пожелтевший пластик.