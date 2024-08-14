Пластик білого кольору жовтіє через ультрафіолетове випромінювання, високу температуру, жир, пил та інші фактори. На колір також може впливати хімічна реакція з повітрям.

Читайте також Чому пральна машина смикається і стрибає під час роботи: виправити це просто

Чим можна відбілити пластик

Впоратися з проблемою допоможуть професійні засоби, однак народні методи також можуть допомогти. Тут лише треба розуміти ступінь пожовтіння та місце забруднення.

Перекис водню

Його можна використовувати для більшості типів пластику. Треба лише нанести засіб на пожовклі ділянки та залишити на деякий час.

Лимонна кислота

Вона здатна ефективно вивести жовтизну з пластику. Можете використовувати лимонну кислоту чи свіжий сік лимона.

Оцет

Його можете застосовувати для важких забруднень, втім перед застосуванням варто перевірити його дію на невеликій ділянці пластика.

Господарське мило

Воно здатне видалити жирні плями та жовтизну. Треба розчинити господарське мило у воді та нанести розчин на пожовклі місця.



Холодильник можна відчистити від пожовтіння / Фото Pexels

Як відбілити пластик на побутовій техніці

Скористайтеся розчином з рідини для посуду та цукру або харчовою содою. Вона містить поглинальні властивості, які допоможуть видалити мінерали, які спричинюють забруднення.

Соду треба змішати з водою до утримання густої пасти. Суміш треба втирати в пластик за допомогою серветки чи ганчірки та залишити на кілька хвилин, а після цього промити водою.

Якщо ж треба відмити холодильник чи посудомийну машину, тоді використовуйте відбілювач, який швидко усуне жовті чи вікові плями на білому пластику.

Вам треба 1 склянку води розмішати з 1 столовою ложкою відбілювача. Саме цією сумішшю треба протерти пожовклий пластик.