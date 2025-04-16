От скотча на стекле остаются липкие следы, которые, на первый взгляд, почти невозможно оттереть, сообщает 24 Канал. Впрочем, убрать остатки скотча можно некоторыми мягкими средствами, что не повредят стеклу.

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Содовый раствор

Для такого простого средства в стакане воды нужно растворить 4 ложки соли. Раствор должен получиться густым, и в нем нужно смочить губку и качественно потереть следы от скотча на стекле. После того, как следы удастся убрать, стекло нужно промыть обычной водой, или средством для мытья окон.

Резинка

Это средство может оказаться удивительно эффективным для удаления остатков скотча с окон. Но для этого может потребоваться несколько больше усилий и времени.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда перед Пасхой нужно помыть окна, чтобы привлечь в дом достаток и счастье.

Растительное масло

Для этого метода следует взять обычные ватные диски или просто вату, и замочить их в любом растительном масле. После этого потрите ватой остатки скотча на окне и оставьте так на 15 – 20 минут, чтобы средство подействовало как следует.



Следы от скотча можно смыть маслом / Фото Pexels

Этого времени должно хватить на то, чтобы следы от скотча смягчились, и их можно было вытереть обычной губкой.

Растворитель

Губку для такого метода нужно замочить в ацетоне, или в бензине, и тогда осторожно потереть ею стекло. После этого место, где остались следы скотча, нужно еще раз осторожно промыть водой.

Но перед началом такого мытья не забудьте открыть окна, ведь растворители имеют достаточно резкий и неприятный запах.

Нашатырный спирт

Особенно эффективным такое средство будет для чистки не только стекла, но и пластиковых рам окон. В неразведенном спирте нужно замочить губку, а потом ею отмыть остатки скотча. Перед началом работы наденьте перчатки и откройте окна.

Эфирное масло

Это средство может быть достаточно эффективным, а также поможет наполнить комнату приятным ароматом. Его также после нанесения стоит оставить на стекле примерно на 15 минут, и тогда смыть водой.

Чем нельзя отмывать окна?

Есть несколько средств, которые использовать точно нельзя – ведь они могут повредить стекло и поцарапать его. Среди них: