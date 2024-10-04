Интересный метод очистки сковородки появился в тиктоке. Блогерша рассказала, что сковородка будет блестеть, если воспользоваться методом, который она позаимствовала у своей бабушки.

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Чем можно отмыть сковородку

Для приготовления специальной жидкости, которая способна удалить жир, вам понадобится 0,5 бутылка кока-колы, в которую надо добавить 2 столовые ложки зубной пасты и жидкости для мытья посуды. Зубная паста может быть самой дешевой, не обязательно использовать ту, которой вы чистите зубы.

После этого закройте крышкой и хорошо все взболтайте, чтобы перемешать ингредиенты. Жидкость для посуды способна расщепить жир, зубная паста является мягким абразивом, а кока-кола – кислотным растворителем. Кислота в ее составе разрушает стойкие загрязнения, поэтому ее так часто используют в быту от ржавчины.

Подождите немного, чтобы вода осела, поскольку после открытия крышки газы могут сильно подойти вверх, поэтому половина содержимого просто выльется. Далее надо нанести смесь на пригоревшую сковородку, оставить на несколько минут, а потом потереть скребком.

Если жировые отложения очень стойкие, тогда оставьте сковородку в растворе на 15 минут. За это время вещества проникнут внутрь и смогут разъесть загрязнения.

Как отмыть сковородку: смотрите видео

Этим методом можно отчищать не только жирные и грязные сковородки, но и кастрюли и любые другие детали на кухне с осевшим жиром, который трудно удаляется обычным моющим средством.