Эмалированная посуда очень часто является лучшим вариантом на кухне, ведь она безопасна и выглядит очень красиво. Впрочем, для того, чтобы так все и оставалось в течение лет, нужно приложить усилия и разобраться, как за ней ухаживать, пишет "Главред".

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Как помыть эмалированную кастрюлю

Прежде всего, вам нужно налить в кастрюлю воду и всыпать туда 25 граммов лимонной кислоты. Сразу же после этого ставьте кастрюлю на огонь и ждите, пока вода не начнет кипеть. После этого не стоит выключать плиту: дайте раствору прокипеть с полчаса, если нагар и желтизна очень сильные.

Но если за это время вы еще не заметили надежного результата, то можно оставить посуду кипятиться даже дольше. А вот когда грязь уже начнет отходить, все, что остается – это слить воду и потереть кастрюлю обычной губкой.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Впрочем, это не единственный способ почистить эмалированную посуду. Также для этого вы можете использовать и другой ингредиент, который можно найти на любой кухне – а именно пищевую соду. Из нее и небольшого количества воды нужно сделать пасту и втирать ее в грязь, пока она не отойдет.



Кастрюлю можно легко отмыть / Фото Pexels

Комбинация двух методов может дать лучший результат, и тогда все кастрюли на вашей кухне вскоре уже снова будут блестеть чистотой.