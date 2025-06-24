Жир из микроволновки исчезнет: ее даже не нужно мыть

Микроволновая печь – это достаточно удобный в быту прибор, но со временем из-за разогрева различной пищи на стенках оседает немало жира и другой грязи. Это не только препятствует работе микроволновки, но и создает смесь сильных и часто неприятных запахов.

Трудно представить современную кухню без микроволновой печи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Впрочем, обычно она также последнее место, о котором большинство людей думает во время уборки. И это приводит к тому, что на ее стенках скапливается достаточно много жира и грязи.

Интересно Чем подкормить вазон женское счастье: удобрение, которое любит растение

Как помыть микроволновку от жира?

Иногда почистить микроволновую печь можно и с помощью обычной воды – этот метод будет быстрым и безопасным. Кстати, чистить и тереть ничего не нужно – просто наберите воду в миску и поставьте воду в микроволновку на 5 – 8 минут на максимальную мощность.

После этого не открывайте дверцу и оставьте емкость внутри еще на 15 минут. За это время жир и остальная грязь начнет разъедать пар, и вы сможете просто стереть всю грязь губкой.



Микроволновку нужно чистить регулярно / Фото Pexels

Впрочем, если жир застарелый, тогда этот способ может оказаться совсем неэффективным. В таких случаях нужно воспользоваться другими средствами. Например, достаточно эффективной считается сода – щелочь, которая легко разрушает жировые отложения и устраняет неприятные запахи.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что можно залить в унитаз, чтобы его не пришлось чистить.

Вот как почистить микроволновку содой:

налейте в широкую миску пол-литра воды и добавьте 2 столовые ложки соды;

нагревайте на максимальной мощности смесь в течение 10 минут;

не открывайте дверцу еще 10 минут, пока смесь не остынет;

уберите емкость и протрите поверхности губкой или тряпкой.

Этот элементарный лайфхак может сэкономить вам немало времени и поможет избавиться от любых загрязнений чрезвычайно быстро. Кстати, нагревать с водой для мытья микроволновой печи можно не только соду, но и уксус и лимонную кислоту.