Жир из микроволновки исчезнет: ее даже не нужно мыть
- Для очистки микроволновки от жира можно воспользоваться обычной водой или содой, нагревая их в печи.
- Если жир застарелый, сода, уксус или лимонная кислота могут быть более эффективными для удаления загрязнений.
Микроволновая печь – это достаточно удобный в быту прибор, но со временем из-за разогрева различной пищи на стенках оседает немало жира и другой грязи. Это не только препятствует работе микроволновки, но и создает смесь сильных и часто неприятных запахов.
Трудно представить современную кухню без микроволновой печи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Впрочем, обычно она также последнее место, о котором большинство людей думает во время уборки. И это приводит к тому, что на ее стенках скапливается достаточно много жира и грязи.
Интересно Чем подкормить вазон женское счастье: удобрение, которое любит растение
Как помыть микроволновку от жира?
Иногда почистить микроволновую печь можно и с помощью обычной воды – этот метод будет быстрым и безопасным. Кстати, чистить и тереть ничего не нужно – просто наберите воду в миску и поставьте воду в микроволновку на 5 – 8 минут на максимальную мощность.
После этого не открывайте дверцу и оставьте емкость внутри еще на 15 минут. За это время жир и остальная грязь начнет разъедать пар, и вы сможете просто стереть всю грязь губкой.
Микроволновку нужно чистить регулярно / Фото Pexels
Впрочем, если жир застарелый, тогда этот способ может оказаться совсем неэффективным. В таких случаях нужно воспользоваться другими средствами. Например, достаточно эффективной считается сода – щелочь, которая легко разрушает жировые отложения и устраняет неприятные запахи.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, что можно залить в унитаз, чтобы его не пришлось чистить.
Вот как почистить микроволновку содой:
- налейте в широкую миску пол-литра воды и добавьте 2 столовые ложки соды;
- нагревайте на максимальной мощности смесь в течение 10 минут;
- не открывайте дверцу еще 10 минут, пока смесь не остынет;
- уберите емкость и протрите поверхности губкой или тряпкой.
Этот элементарный лайфхак может сэкономить вам немало времени и поможет избавиться от любых загрязнений чрезвычайно быстро. Кстати, нагревать с водой для мытья микроволновой печи можно не только соду, но и уксус и лимонную кислоту.