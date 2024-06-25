3 лучших метода уберечь дом и дачу от ос: они и близко не подлетят

Если этим летом вам надоедают осы, самое время разобраться, как с ними можно бороться. И это может быть гораздо проще, чем вы ожидали.

К сожалению, на даче поселяются не только приятные насекомые, но и такие, которых видеть там не хотелось бы. И одни из них – это осы. И для того, чтобы не страдать от их компании, нужно научиться их отгонять.

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Кофейная гуща

Большинство людей найдут кофе в своих кухонных шкафчиках. Но из него можно приготовить не только вкусный и ароматный напиток, но и средство от ос, чтобы они держались дальше от вашего дома.

Все, что нужно сделать – это положить немного кофейной гущи в огнеупорную посуду и поставить ее на огонь, пока гранулы не начнут светиться. Горящий кофейный порошок будет выделять дым и запах, который не переносят осы.

Медные монеты

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На удивление, еще один запах, который не нравится насекомым – это медь. Поэтому если у вас есть несколько медных монеток, вы можете разложить их на открытом воздухе или в горшках с растениями по периметру квартиры и дачи.

Кроме того, вы можете положить медную монету в емкость с водой и расставить ее по всей территории, чтобы осы даже не приближались к ней.



Медь не нравится осам / Фото Pexels

Эфирные масла

Этот способ отпугивания ос будет более приятным. Главное – подобрать эфирные масла с правильным запахом. Классический отпугиватель для ос – масла из лимонной травы, которые чаще всего добавляют к свечам.

Такие свечи можно зажигать во время обеда на свежем воздухе: они и создадут атмосферу, и отгонят незваных крылатых гостей.