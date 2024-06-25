3 найкращі методи вберегти дім і дачу від ос: вони й близько не підлетять

Якщо цього літа вам надокучають оси, саме настав час розібратися, як з ними можна боротися. І це може бути набагато простіше, ніж ви очікували.

На жаль, на дачі оселяються не тільки приємні комахи, але й такі, яких бачити там не хотілося б. І одні з них – це оси. Та для того, щоб не страждати від їхньої компанії, потрібно навчитися їх відганяти.

Цікаво Бур'ян між плиткою зникне назавжди: потрібно запшикати простим розчином тільки раз

Кавова гуща

Більшість людей знайдуть каву у своїх кухонних шафках. Але з неї можна приготувати не тільки смачний і ароматний напій, але й засіб від ос, щоб вони трималися далі від вашого дому.

Все, що потрібно зробити – це покласти трохи кавової гущі у вогнетривкий посуд та поставити його на вогонь, поки гранули не почнуть світитися. Палаючий кавовий порошок буде виділяти дим та запах, який не переносять оси.

Мідні монети

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На диво, ще один запах, який не подобається комахам – це мідь. Тож якщо у вас є кілька мідних монеток, ви можете розкласти їх на відкритому повітрі або у горщиках з рослинами по периметру квартири та дачі.

Окрім того, ви можете покласти мідну монету у місткість з водою та розставити її по всій території, аби оси навіть не наближалися до неї.



Мідь не подобається осам / Фото Pexels

Ефірні олії

Цей спосіб відлякування ос буде більш приємним. Головне – підібрати ефірні олії із правильним запахом. Класичний відлякувач для ос – олії з лимонної трави, які найчастіше додають до свічок.

Такі свічки можна запалювати під час обіду на свіжому повітрі: вони й створять атмосферу, і відженуть непроханих крилатих гостей.