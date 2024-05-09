У крыс очень чувствительное обоняние, поэтому они будут обходить те места, которые для них будут невыносимыми. В отличие от ловушек или химических средств, народные репелленты являются нетоксичными и безопасными.

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Эксперт по садоводству Синтия Лоуренс отметила всего 4 вида растений, которые моментально отпугнут надоедливых грызунов с вашего садового участка.

Лаванда

Это растение является очень эффективным в отпугивании крыс и мышей. У лаванды очень ароматный запах, который успокаивает людей, а вот крысы его не любят. Чтобы избавиться от грызунов, посадите лаванду в саду или же разбросайте сухие цветы вокруг дома.

Хризантемы

Цветы содержат пестицид пиретрин, который ядовит для грызунов, а еще отпугивает мух и муравьев. Хризантемы тоже имеют резкий запах, который для мышей и крыс является токсичным. Если на вашем участке растут эти растения – грызунов не будет.



Грызуны не любят резкий запах растений / Фото Pexels

Шалфей

В шалфее содержится туйон цинеол, которые для крыс являются невыносимыми. Грызуны будут держаться подальше от участка с этим запахом. Рассыпьте ароматную траву на почву или в щели дома и крыс больше не будет на вашей территории.

Перечная мята

Это растение имеет острый аромат, который грызуны возненавидят. В ней содержится ментол, который отпугивает мышей и крыс. Вы можете выращивать эту траву во дворе или в горшках.

В случае, если грызуны проникают в ваш дом, то стоит попробовать лайфхак с мятным маслом. Им надо смочить ватные спонжики и оставить в тех местах, куда, вероятно, проникают грызуны.