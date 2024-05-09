У щурів дуже чутливий нюх, тому вони будуть оминати ті місця, які для них будуть нестерпними. На відміну від пасток чи хімічних засобів, народні репеленти є нетоксичними та безпечними.

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Експертка з садівництва Синтія Лоуренс зазначила всього 4 види рослин, які вмить відлякають надокучливих гризунів з вашої садової ділянки.

Лаванда

Ця рослина є дуже ефективною у відлякуванні щурів та мишей. У лаванди дуже ароматний запах, який заспокоює людей, а от щури його не люблять. Щоб позбутися від гризунів, посадіть лаванду в саду або ж розкиньте сухі квіти навколо будинку.

Хризантеми

Квіти містять пестицид піретрин, який отруйний для гризунів, а ще відлякує мух та мурах. Хризантеми теж мають різкий запах, який для мишей та щурів є токсичним. Якщо на вашій ділянці ростуть ці рослини – гризунів не буде.



Гризуни не люблять різкий запах рослин / Фото Pexels

Шавлія

У шавлії міститься туйон цинеол, які для щурів є нестерпними. Гризуни будуть триматися подалі від ділянки з цим запахом. Розсипте ароматну траву на ґрунт чи в щілини будинку і щурів більше не буде на вашій території.

Перцева м’ята

Ця рослина має гострий аромат, який гризуни зненавидять. У ній міститься ментол, який відлякує мишей та щурів. Ви можете вирощувати цю траву на подвір’ї чи в горщиках.

У випадку, якщо гризуни проникають у ваш будинок, то варто спробувати лайфхак з м’ятною олією. Нею треба змочити ватні спонжики та залишити в тих місцях, куди, ймовірно, проникають гризуни.