От надоедливых насекомых можно избавиться довольно просто, говорится на ютуб-канале "Интересные факты". Мухи очень не любят некоторых запахов, поэтому будут сами убегать с кухни, если их почувствуют.

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Эфирные масла

Насекомые не любят эфирных масел с ярко выраженным запахом, поэтому нужно в аромалампу капнуть масло перечной мяты, лаванды, эвкалипта или лимонника. После нагрева эфирное масло распространит аромат на всю квартиру, поэтому это автоматически отпугнет мух.

Водка

Для того, чтобы избавиться от мух надо всего лишь налить водку в пульверизатор и распылить ее в помещении. Этот способ быстро отпугнет насекомых.

Цветы гвоздики

Расставьте цветы гвоздики в вазы в разных комнатах или разложите засушенную гвоздику. Если же нет цветов, тогда приобретите эфирное масло в магазине или аптеке. Мухи не любят запаха гвоздики, поэтому будут улетать из кухни и надолго там не задержатся.



Мухи не любят некоторых запахов / Фото Pexels

Пищевая ловушка

Смешайте воду или молоко с вареньем или медом. Эту жидкость налейте в банку и поставьте незакрытой на кухне. Мухи будут залетать внутрь на запах, но утонут и уже не смогут выбраться.

Ароматные растения

Мухи очень не любят запаха трав и пряностей. Их отпугивает герань, базилик, лаванда и полынь. Можете приобрести эти растения и поставить на кухне или посадить базилик в горшок, чтобы насекомые больше не залетали на кухню.