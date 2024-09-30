Набридливих комах можна позбутися досить просто, йдеться на ютуб-каналі "Цікаві факти". Мухи дуже не люблять деяких запахів, тому будуть самі тікати з кухні, якщо їх відчують.

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Ефірні олії

Комахи не люблять ефірних олій з яскраво вираженим запахом, тому потрібно в аромалампу капнути олію перцевої м’яти, лаванди, евкаліпта чи лимонника. Після нагріття ефірна олія розповсюдить аромат на всю квартиру, тож це автоматично відлякає мух.

Горілка

Для того, щоб позбутися мух треба всього лише налити горілку в пульверизатор та розпилити її в приміщенні. Цей спосіб швидко відлякає комах.

Квіти гвоздики

Розставте квіти гвоздики у вази в різних кімнатах або ж розкладіть засушену гвоздику. Якщо ж немає квітів, тоді придбайте ефірну олію в магазині чи аптеці. Мухи не люблять запаху гвоздики, тому будуть відлітати з кухні й надовго там не затримаються.



Мухи не люблять деяких запахів / Фото Pexels

Харчова пастка

Змішайте воду чи молоко з варенням або медом. Цю рідину налийте в банку та поставте незакритою на кухні. Мухи будуть залітати всередину на запах, але потонуть і вже не зможуть вибратися.

Ароматні рослини

Мухи дуже не люблять запаху трав та прянощів. Їх відлякує герань, базилік, лаванда та полин. Можете придбати ці рослини й поставити на кухні або ж посадити базилік в горщик, щоб комахи більше не залітали на кухню.