Волосы начнут расти вдвое быстрее: 7 правил, которых нужно придерживаться

Каждая девушка хочет иметь длинные и качественные волосы, поэтому стоит обратить внимание на несколько правил, которые помогут вам отрастить их в домашних условиях. Вам нужно всего лишь запастись терпением и несколькими важными средствами.

Есть много эффективных методов, которые способны стимулировать рост волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Если их придерживаться, то они смогут предотвратить ломкость и способствовать укреплению прядей.

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Подстригайтесь

Важно подстригать волосы каждые 2 – 3 месяца. Благодаря этому корни волос будут здоровыми, а сухие кончики обстриженными. Если их не обстригать, то они будут ломаться по длине волос.

Выберите правильный шампунь

Подберите шампунь к вашему типу кожи головы и состоянию волос. Агрессивный шампунь может привести к их повреждению, а очень деликатный – повлечет накопление жира. Это только раздражит кожу головы, закупорит волосяные фолликулы и замедлит рост.

Пользуйтесь пилингами

Кожа головы тоже нуждается в уходе. Чтобы было лучшее кровообращение волосяных фолликулов пригодятся пилинги и массажеры для кожи головы. Их надо использовать раз или два в неделю.



Правила, которые помогут волосам расти / Фото Кэти Перри

Подпитывайте волосы

Чтобы стимулировать кровообращение также надо использовать сыворотки для кожи головы. Они укрепляют волосяные луковицы и подпитывают пряди. Ищите в средствах биотин, розмарин и миноксадил.

Сушите правильно волосы

Влажные волосы очень уязвимы. Энергичные движения полотенцем могут выдергивать волосы с корнем, делать волосы непослушными и тому подобное. Поэтому тереть их не надо, только промокните мягким полотенцем.

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Пользуйтесь термозащитой

Травмировать волосы может термозащита, поэтому лучше избегать горячих инструментов для укладки. Если же надо сделать укладку, то обязательно пользуйтесь термозащитой.

Следите за рационом

Очень важно правильно питаться. Нужно придерживаться диеты с большим количеством белков, полезных жиров, антиоксидантов и витаминов. Также обратите внимание на вещества, которые поддерживают рост волос – это биотин, кератин, фолиевая кислота, витамин С, витамины А, Е и D.