Как убрать пятна пота и дезодоранта: проверенные лайфхаки

Иногда на футболках и рубашках остаются серые и желтые пятна, которые совсем непросто убрать с помощью обычной стирки. Поэтому тогда нужно попробовать несколько других способов.

Свежая рубашка утром, или чистая футболка – это всегда приятно. Но если после стирки на ней остались следы от пота или пятна от дезодоранта, то надевать ее хочется уже не так сильно. К счастью, пятна можно легко отстирать.

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Как отстирать пятна от дезодоранта

Если вы хотите вернуть идеальный вид светлой одежде, тогда вам нужно попробовать один из проверенных лайфхаков. Вот что вам нужно для чистки одежды:

качественный стиральный порошок;

полоскание ткани;

щетка с мягкой щетиной.

Пятна от дезодоранта часто бывают очень сложными, а со временем только ухудшаются. Поэтому не найти однозначный и идеально надежный способ отстирать их. Однако вы можете попробовать один метод, который считается достаточно эффективным.



Одежду нужно стирать ретеральноретерально / Фото Pexels

Сначала вам нужно удалить избыток дезодоранта с помощью мягкой щетки. После этого одежду нужно прополоскать в теплой воде, чтобы пятно размылось.

Пятна нужно обработать высококачественным моющим средством, осторожно потереть и оставить на 20 минут. Не смывая порошок, положите в стиральную машину и постирайте с ополаскивателем.

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Но если даже после такой стирки пятно на одежде осталось, тогда вам нужно повторить все описанные выше шаги перед тем, как высушить одежду, ведь тепло может только задержать пятна. Ключевым может быть именно использование ополаскивателя.

Полоскание ткани работает иначе, чем моющее средство, ведь он расщепляет остатки, которые застряли на одежде.