Як прибрати плями поту та дезодоранту: перевірені лайфхаки

Іноді на футболках та сорочках залишаються сірі та жовті плями, які зовсім непросто прибрати за допомогою звичайного прання. Тож тоді потрібно спробувати кілька інших способів.

Свіжа сорочка вранці, чи чиста футболка – це завжди приємно. Але якщо після прання на ній залишилися сліди від поту чи плями від дезодоранту, то вдягати її хочеться вже не так сильно. На щастя, плями можна легко відіпрати.

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Як відіпрати плями від дезодоранту

Якщо ви хочете повернути ідеальний вигляд світлому одягу, тоді вам потрібно спробувати один з перевірених лайфхаків. Ось що вам потрібно для чищення одягу:

якісний пральний порошок;

полоскання тканини;

щітка з м'якою щетиною.

Плями від дезодоранту часто бувають дуже складними, а з часом тільки погіршуються. Тож годі й шукати однозначний та ідеально надійний спосіб відіпрати їх. Проте ви можете спробувати один метод, який вважається досить ефективним.



Одяг потрібно прати ретельно / Фото Pexels

Спершу вам потрібно видалити надлишок дезодоранту за допомогою м'якої щітки. Після цього одяг потрібно прополоскати у теплій воді, щоб пляма розмилася.

Плями потрібно обробити високоякісним мийним засобом, обережно потерти та залишити на 20 хвилин. Не змиваючи порошок, покладіть у пральну машину та виперіть з ополіскувачем.

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Та якщо навіть після такого прання пляма на одязі залишилася, тоді вам потрібно повторити усі описані вище кроки перед тим, яки висушити одяг, адже тепло може тільки затримати плями. Ключовим може бути саме використання ополіскувача.

Полоскання тканини працює інакше, ніж мийний засіб, адже він розщеплює залишки, які застрягли на одязі.