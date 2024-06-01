Жир и застарелая грязь исчезнут с кухонных полотенец: вам понадобится целлофановый пакет

Правильная стирка полотенец, особенно кухонных – это залог того, что они долго будут оставаться чистыми и приятными на ощупь. Но даже в таком простом деле есть несколько неочевидных секретов.

Конечно, полотенца на кухне – это, возможно, одна из самых грязных вещей в доме, ведь они постоянно контактируют с грязью, жиром и другими жидкостями на кухне. И у каждого человека есть свой метод стирки полотенец. Вот только далеко не все работает с застарелыми и жирными пятнами.

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Как правильно стирать кухонные полотенца

Для начала вам обязательно нужно разделить ваши кухонные полотенца по цветам, и такая сортировка очень важна, если вы не хотите, чтобы ваши полотенца полиняли.

И также существует один лайфхак относительно того, как стирать полотенца в зависимости от их цвета. Если изделие однотонное, тогда нужно выбрать температуру до 95 градусов, а вот с цветными полотенцами ее все же стоит уменьшить до 60 градусов.

Как отстирать сильно загрязненные полотенца

Конечно, перед стиркой полотенца с большими или застарелыми пятнами нужно замочить. И это можно сделать в несколько различных способов:

в средстве для стирки;

в воде с солью (вода должна быть холодная);

в растворе из перекиси, хозяйственного мыла и нашатыря.



Полотенца нужно тщательно стирать / Фото Pexels

Если вы используете последний способ, вам нужно дождаться, пока вода полностью остынет, а после этого начинать стирку. А вот для того, чтобы убрать неприятный запах, который часто появляется на кухонных полотенцах, вы можете натереть их мылом и поместить в емкость с холодной водой, в которую предварительно добавили несколько капель марганцовки.

В растворе полотенца нужно оставить на ночь, а после этого прополоскать и постирать, как обычно.

Как убрать сложные пятна

Самый простой способ – это налить на пятна средство для мытья посуды. Также пятна можно намочить и натереть хозяйственным мылом, а после этого связать полотенце в полиэтиленовом пакете. После этого оставьте его так на всю ночь.

Этот метод поможет побороться и с загрязнениями, и с неприятными запахами.