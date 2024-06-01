Несколько вариантов растений можно посадить на дачном участке или же сорвать и поместить в комнате, куда точно не залетят надоедливые и писклявые комары.

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Лаванда

Насекомые постоянно обходят лаванду, поскольку очень не любят ее запаха. Говорят, что лавандовое масло даже препятствует способность комаров чувствовать запах. Лаванда хорошо приживается, впрочем требует солнца и дренажа.

Бархатцы

Эти цветы выделяют запах, который отпугивает комаров. Кроме клумбы бархатцы можно выращивать в горшках на балконе или у входа в дом. Известно, что цветы также отпугивают тлей, белокрылок, кабачковых жуков и томатных рогохвостов.

Мята

Зелень является нетоксичным средством для отпугивания комаров, мух и муравьев. Чем резче запах мяты, тем меньше будет комаров. Выращивать ее можно на открытом воздухе или в горшках.



Комары не любят мяту / Фото Pexels

Лимонная трава

Трава имеет выразительный запах, поэтому является самым распространенным натуральным ингредиентом в средствах от комаров. Растение неприхотливо в уходе и любит солнечный участок.

Розмарин

Древесный аромат розмарина отпугивает комаров, капустную моль и морковную муху. Выращивайте розмарин на подоконнике в кухне и можете не переживать, что в комнату залетят надоедливые комары.

Базилик

Это растение имеет резкий запах, который очень не любят насекомые. Высаживайте базилик на огороде или в контейнере на балконе. Зелень любит влажную землю и много солнца.

Кошачья мята

Растение является прекрасным репеллентом от комаров. На удивление, но кошачья мята в 10 раз эффективнее химического вещества, которое используется в большинстве средств от насекомых.