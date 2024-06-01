Кілька варіантів рослин можна посадити на дачній ділянці або ж зірвати та помістити в кімнаті, куди точно не залетять набридливі та пискливі комарі.

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Лаванда

Комахи постійно оминають лаванду, оскільки дуже не люблять її запаху. Кажуть, що лавандова олія навіть перешкоджає здатність комарів відчувати запах. Лаванда добре приживається, втім потребує сонця й дренажу.

Чорнобривці

Ці квіти виділяють запах, який відлякує комарів. Окрім клумби чорнобривці можна вирощувати в горщиках на балконі чи біля входу в будинок. Відомо, що квіти також відлякують попелиць, білокрилок, кабачкових жуків та томатних рогохвостів.

М’ята

Зелень є нетоксичним засобом для відлякування комарів, мух та мурах. Чим різкіший запах м’яти, тим менше буде комарів. Вирощувати її можна на відкритому повітрі чи в горщиках.



Комарі не люблять м'яту / Фото Pexels

Лимонна трава

Трава має виразний запах, тож є найпоширенішим натуральним інгредієнтом у засобах від комарів. Рослина невибаглива в догляді та любить сонячну ділянку.

Розмарин

Деревний аромат розмарину відлякує комарів, капустяну міль та морквяну муху. Вирощуйте розмарин на підвіконні в кухні та можете не переживати, що в кімнату залетять надокучливі комарі.

Базилік

Ця рослина має різкий запах, який дуже не люблять комахи. Висаджуйте базилік на городі чи в контейнері на балконі. Зелень любить вологу землю та багато сонця.

Котяча м’ята

Рослина є чудовим репелентом від комарів. На диво, але котяча м’ята у 10 разів ефективніша за хімічну речовину, яка використовується в більшості засобів від комах.