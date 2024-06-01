Жир і застарілий бруд зникнуть з кухонних рушників: вам знадобиться целофановий пакет

Правильне прання рушників, особливо кухонних – це запорука того, що вони довго залишатимуться чистими і приємними на дотик. Та навіть у такій простій справі є кілька неочевидних секретів.

Звісно, рушники на кухні – це, можливо, одна з найбрудніших речей у домі, адже вони постійно контактують із брудом, жиром та іншими рідинами на кухні. І у кожної людини є свій метод прання рушників. Ось тільки далеко не все працює із застарілими та жирними плямами.

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Як правильно прати кухонні рушники

Для початку вам обов'язково потрібно розділити ваші кухонні рушники за кольорами, і таке сортування дуже важливе, якщо ви не хочете, аби ваші рушники полиняли.

І також існує один лайфхак щодо того, як прати рушники в залежності від їхнього кольору. Якщо виріб однотонний, тоді потрібно обрати температуру до 95 градусів, а ось з кольоровими рушниками її все ж варто зменшити до 60 градусів.

Як відіпрати сильно забруднені рушники

Звісно, перед пранням рушники із великими чи застарілими плямами потрібно замочити. І це можна зробити у кілька різних способів:

у засобі для прання;

у воді з сіллю (вода має бути холодна);

у розчині із перекису, господарського мила та нашатирю.



Рушники потрібно ретельно прати / Фото Pexels

Якщо ви використовуєте останній спосіб, вам потрібно дочекатися, поки вода повністю охолоне, а після цього починати прання. А ось для того, щоб прибрати неприємний запах, який часто з'являється на кухонних рушниках, ви можете натерти їх милом та помістити у місткість із холодною водою, у яку попередньо додали кілька крапель марганцівки.

В розчині рушники потрібно залишити на ніч, а після цього прополоскати та випрати, як зазвичай.

Як прибрати складні плями

Найпростіший спосіб – це налити на плями засіб для миття посуду. Також плями можна намочити та натерти господарським милом, а після цього зв'язати рушник у поліетиленовому пакеті. Після цього залиште його так на всю ніч.

Цей метод допоможе поборотися і з забрудненнями, і з неприємними запахами.