Все знают, что вывести пятна с одежды не так то уж и просто, поэтому для эффективного выведения надо немедленно приступать и не терять времени.
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Пятна из крови выводятся трудно, потому что она впитывается в ткань и мгновенно окрашивает ее. Если кровь запятнала белую или цветную одежду, то отстирать ее можно благодаря нескольким действенным способам, однако узнайте сначала, что же нельзя делать с пятнами крови.
Что нельзя делать, когда одежда в крови
Некоторые методы стирки могут быть губительными для вещей, потому что пятно может впитаться еще сильнее и отстирать его будет нереально. Нельзя вещи с кровью:
- Тереть рукой;
- Стирать в машинке еще до выведения пятен;
- Удалять пятна горячей водой;
- Использовать хлор.
Прежде всего надо запомнить основное правило – пятно от крови надо застирывать сразу, пока оно еще свежее. Старое пятно очень трудно отстирывать, а порой даже и не удастся этого сделать.
Как отстирать кровь холодной водой
Быстро и эффективно кровь смывает ледяная вода. Просто поднесите одежду с пятном к крану и потрите руками. Если же пятну несколько часов, тогда замочите его в холодной воде на час, а потом постирайте руками с помощью мыла под краном с холодной водой. Горячую воду нельзя использовать ни в коем случае.
Свежее пятно крови также выводится с помощью кубика льда. Для этого пятно надо потереть круговыми движениями.
Как отстирать кровь хозяйственным мылом
Если кровь не удалось вывести с первого раза, тогда примените хозяйственное мыло. Для этого замочите одежду на 2 часа в холодной воде, а потом намыльте пятно хозяйственным мылом и оставьте на 30 минут. После этого одежду надо постирать руками.
От пятен от крови возможно избавиться / Фото Pexels
Как отстирать кровь глицерином
Теплый глицерин хорошо выводит пятна крови. Подогрейте его в чашке с водой и смочите в теплом растворе ватный диск и положите на загрязненный участок. Оставьте так на час, а после этого постирайте в машинке.
Как вывести кровь солью
Такой способ подходит для белой одежды, нижнего или постельного белья. Соль подходит для старых и засохших пятен. 1 столовую ложку соли разведите в 1 литре холодной воды. Замочите пятно в растворе на ночь, а утром постирайте с мылом.
Как вывести кровь перекисью водорода
Перекись выводит кровь из светлых тканей. На цветной и темной одежде ее использовать нельзя. Нанесите перекись на пятно и оставьте на 30 минут. Несколько раз промокните пятна салфеткой, а потом снова нанесите перекись. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не сойдет пятно.
Как отстирать кровь с помощью крахмала
Крахмал рекомендуется использовать для вещей из шелка, кашемира, велюра и других деликатных тканей. Пятно надо натереть крахмалом с обеих сторон и дождаться, пока он засохнет После этого стряхните крахмал с вещей и промойте пятно под холодной водой.
Как отстирать кровь зубной пастой
Зубная паста хорошо выводит пятна с синтетических тканей. Лучше всего использовать пасту белого цвета. Пятно смажьте белой пастой и оставьте до полного высыхания. После этого промойте под холодной водой и забросьте в машинную стирку.