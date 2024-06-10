Усі знають, що вивести плями з одягу не так то вже й просто, тому для ефективного виведення треба негайно приступати та не гаяти часу.

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Плями з крові виводяться важко, бо вона вбирається в тканину та вмить забарвлює її. Якщо кров заплямувала білий чи кольоровий одяг, то відіпрати її можна завдяки кільком дієвим способам, однак дізнайтеся спочатку, що ж не можна робити з плямами крові.

Що не можна робити, коли одяг в крові

Деякі методи прання можуть бути згубними для речей, бо пляма може увібратися ще сильніше і відіпрати її буде нереально. Не можна речі з кров’ю:

Терти рукою;

Прати в машинці ще до виведення плям;

Видаляти плями гарячою водою;

Використовувати хлор.

Насамперед треба запам’ятати основне правило – пляму від крові треба запирати одразу, допоки вона ще свіжа. Стару пляму дуже важко відпирати, а часом навіть й не вдасться цього зробити.

Як відіпрати кров холодною водою

Швидко та ефективно кров змиває крижана вода. Просто піднесіть одяг з плямою до крана та потріть руками. Якщо ж плямі кілька годин, тоді замочіть її в холодній воді на годину, а тоді виперіть руками за допомогою мила під краном з холодною водою. Гарячу воду не можна використовувати в жодному разі.

Свіжа пляма крові також виводиться за допомогою кубика льоду. Для цього пляму треба потерти круговими рухами.

Як відіпрати кров господарським милом

Якщо кров не вдалося вивести з першого разу, тоді застосуйте господарське мило. Для цього замочіть одяг на 2 години в холодній воді, а тоді намиліть пляму господарським милом та залишіть на 30 хвилин. Після цього одяг треба випрати руками.



Плям від крові можливо позбутися / Фото Pexels

Як відіпрати кров гліцерином

Теплий гліцерин добре виводить плями крові. Підігрійте його в чашці з водою та змочіть в теплому розчині ватний диск й покладіть на забруднену ділянку. Залишіть так на годину, а після цього виперіть в машинці.

Як вивести кров сіллю

Такий спосіб підходить для білого одягу, спідньої чи постільної білизни. Сіль підходить для старих та засохлих плям. 1 столову ложку солі розведіть в 1 літрі холодної води. Замочіть пляму в розчині на ніч, а вранці виперіть з милом.

Як вивести кров перекисом водню

Перекис виводить кров зі світлих тканин. На кольоровому та темному одязі його використовувати не можна. Нанесіть перекис на пляму та залишіть на 30 хвилин. Кілька разів промокніть плями серветкою, а тоді знову нанесіть перекис. Повторюйте цю процедуру доти, поки не зійде пляма.

Як відіпрати кров за допомогою крохмалю

Крохмаль рекомендовано використовувати для речей з шовку, кашеміру, велюру та інших делікатних тканин. Пляму треба натерти крохмалем з обох сторін та дочекатися, поки він засохне Після цього струсіть крохмаль з речей та промийте пляму під холодною водою.

Як відіпрати кров зубною пастою

Зубна паста добре виводить плями з синтетичних тканин. Найкраще використовувати пасту білого кольору. Пляму змастіть білою пастою та залишіть до повного висихання. Після цього промийте під холодною водою та закиньте в машинне прання.