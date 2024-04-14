Уберите пятна травы от одежды и обуви: простые способы

Пикники и посиделки с друзьями на природе - это прекрасно, но иногда они могут заканчиваться неприятными зелеными пятнами на коленях или локтях. Но не стоит отказываться от отдыха по этой причине, ведь можно очень легко отстирать эти пятна.

Зеленые пятна могут звучать как настоящий приговор для одежды, однако это вовсе не означает, что вам нужно выбрасывать ее после того, как она испачкается. Существует несколько проверенных способов, которые помогут вам отстирать траву с цветной, темной и даже белой одежды, а также джинсов и кроссовок.

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Как отстирать траву с белой одежды

Не стоит думать, что отбеливатель – это всегда лучший вариант для того, чтобы отстирать любую белую ткань. Дело в том, что это достаточно агрессивное средство, и через его состав после использования отбеливателя на одежде может остаться желтое пятно. Или же вы можете испортить саму структуру одежды, образовав на ней дырку или "сетку".

К счастью, вы можете использовать неплохие альтернативы отбеливателю – в частности перекись водорода 3%. Поэтому добавьте к перекиси еще несколько капель нашатырного спирта и смочите ватный диск жидкостью, а затем осторожно обработайте им пятно от краев и к центру.

Одежду стоит оставить на 15 – 20 минут. После этого смойте водой; впрочем, заметьте, что этот способ подходит только для белой одежды, а другой цвет он может просто испортить, поэтому не стоит прибегать к экспериментам.

Цветная одежда

Для того, чтобы отстирать такие пятна от травы, вам стоит приступить к стирке сразу, пока пигмент еще не слишком надежно впитался в ткань. Самым дешевым способом, конечно же, является обычная пищевая соль. Вам нужно растворить в стакане воды две столовые ложки соли, а затем процедить этот раствор. Смочите в нем ватный диск и обработайте загрязненное место.

Чтобы средство подействовало, вам нужно подождать по крайней мере 2 – 3 часа, и все это время периодически смачивайте ткань раствором, чтобы она не высыхала.

Если же ваше пятно застарелое, вам придется провести эту процедуру несколько раз.

Как отстирать пятно от травы с джинсов

Джинсы – это та одежда, которая чаще всего загрязняется травой. И для того, чтобы отстирать их, вам понадобится уксус и сода. Сначала немного намочите пятно водой, а сверху посыпьте его пищевой содой. После этого полейте уксусом, а когда произойдет химическая реакция, подождите еще несколько минут. Промыть джинсы впоследствии нужно холодной водой.

Зато кроссовки от травы можно достаточно легко очистить с использованием зубной пасты.