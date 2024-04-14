Приберіть плями трави від одягу та взуття: прості способи

Пікніки та посиденьки із друзями на природі – це чудово, та іноді вони можуть закінчуватися неприємними зеленими плямами на колінах чи ліктях. Та не варто відмовлятися від відпочинку з цієї причини, адже можна дуже легко відіпрати ці плями.

Зелені плями можуть звучати як справжній вирок для одягу, проте це зовсім не означає, що вам потрібно викидати його після того, як він забрудниться. Існує кілька перевірених способів, які допоможуть вам відіпрати траву з кольорового, темного та навіть білого одягу, а також джинсів та кросівок.

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Як відіпрати траву із білого одягу

Не варто думати, що відбілювач – це завжди найкращий варіант для того, щоб відіпрати будь-яку білу тканину. Річ у тому, що це досить агресивний засіб, і через його склад після використання відбілювача на одязі може залишитися жовта пляма. Або ж ви можете зіпсувати саму структуру одягу, утворивши на ньому дірку чи "сітку".

На щастя, ви можете використовувати непогані альтернативи відбілювачу – зокрема перекис водню 3%. Тож додайте до перекису ще кілька крапель нашатирного спирту та змочіть ватний диск рідиною, а потім обережно обробіть ним пляму від країв і до центру.

Одяг варто залишити на 15 – 20 хвилин. Після цього змийте водою; втім, зауважте, що цей спосіб підходить тільки для білого одягу, а інший колір він може просто зіпсувати, тож не варто вдаватися до експериментів.

Кольоровий одяг

Для того, щоб відіпрати такі плями від трави, вам варто взятися до прання відразу, поки пігмент ще не надто надійно ввібрався у тканину. Найдешевшим способом, звісно ж, є звичайна харчова сіль. Вам потрібно розчинити у склянці води дві столові ложки солі, а потім процідити цей розчин. Змочіть у ньому ватний диск та обробіть забруднене місце.

Щоб засіб подіяв, вам потрібно зачекати принаймні 2 – 3 години, і весь цей час періодично змочуйте тканину розчином, щоб вона не висихала.

Якщо ж ваша пляма застаріла, вам доведеться провести цю процедуру кілька разів.

Як відіпрати пляму від трави з джинсів

Джинси – це той одяг, який найчастіше забруднюється травою. І для того, щоб відіпрати їх, вам знадобиться оцет та сода. Спершу трохи намочіть пляму водою, а зверху посипте її харчовою содою. Після цього полийте оцтом, а коли відбудеться хімічна реакція, зачекайте ще кілька хвилин. Промити джинси згодом потрібно холодною водою.

Натомість кросівки від трави можна досить легко очистити із використанням зубної пасти.