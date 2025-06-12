Пятно от травы исчезнет на глазах: поможет простое и эффективное средство

Летом часто случается неприятность с одеждой, когда она загрязняется от свежей травы. Порой стиральная машинка не способна вывести пятно, поэтому стоит воспользоваться специальным средством, которое удалит траву за считанные минуты.

Хозяйки боятся стойких пятен от травы, поскольку знают, как их нелегко вывести, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, переживать не стоит, поскольку существует множество проверенных средств, которые справятся с пятном на отлично.

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Как вывести пятно от травы с одежды

Отчищать одежду от пятна надо быстро, поскольку хлорофилл, содержащийся в траве, обладает способностью быстро завязываться с волокнами ткани. Чем быстрее вы нанесете средство на пятно, тем быстрее сможете сохранить одежду. Вам понадобятся лишь два ингредиента, которые уже есть на вашей кухне.

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Пятно от травы нужно обработать смесью моющего средства для посуды и воды. Раствор способен быстро вывести пигмент травы с ткани, поэтому стоит пятно отмывать именно им.

Помочь может быть обычная пищевая сода, которую надо смешать с водой до вида пасты и оставить на одежде 30 минут, а потом постирать в стиральной машинке в холодной воде. Также хороший результат дают кристаллы пищевой соды, которые в растворе с водой способны нейтрализовать кислотные пигменты травы.



Трава с одежды легко отстирывается / Фото Pexels

, Эксперты отмечают, что независимо от способа обработки, вещи после пятен с травой, должны стираться только в холодной воде, поскольку имеют белковую основу, поэтому способны закрепиться на ткани, если она проконтактирует с теплом.

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В случае, если пятно удалилось не полностью, то можно воспользоваться специальным средством против удаления пятен на основе кислорода. Чтобы избавиться от остаточных следов от травы, одежду нужно сушить на солнце.