Пляма від трави зникне на очах: допоможе простий та ефективний засіб

Влітку часто стається халепа з одягом, коли воно забруднюється від свіжої трави. Часом пральна машинка не здатна вивести пляму, тому варто скористатися спеціальним засобом, який видалить траву за лічені хвилини.

Господині бояться стійких плям від трави, оскільки знають, як їх нелегко вивести, пише 24 Канал з посиланням на Express. Втім, переживати не варто, оскільки існує безліч перевірених засобів, які впораються із плямою на відмінно.

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Як вивести пляму від трави з одягу

Відчищати одяг від плями треба швидко, оскільки хлорофіл, що міститься в траві, має здатність швидко зав’язуватися з волокнами тканини. Чим швидше ви нанесете засіб на пляму, тим швидше зможете зберегти одяг. Вам знадобляться лише два інгредієнти, які вже є на вашій кухні.

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Пляму від трави потрібно обробити сумішшю миючого засобу для посуду та води. Розчин здатен швидко вивести пігмент трави з тканини, тому варто пляму відмивати саме ним.

Помічною може бути звичайна харчова сода, яку треба змішати з водою до вигляду пасти й залишити на одязі 30 хвилин, а тоді випрати в пральній машинці в холодній воді. Також хороший результат дають кристали харчової соди, які в розчині з водою здатні нейтралізувати кислотні пігменти трави.



Трава з одягу легко відпирається / Фото Pexels

Експерти наголошують на тому, що незалежно від способу обробки, речі після плям з травою, повинні пратися лише в холодній воді, оскільки мають білкову основу, тож здатні закріпитися на тканині, якщо вона проконтактує з теплом.

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У випадку, якщо пляма видалилася не повністю, то можна скористатися спеціальним засобом проти видалення плям на основі кисню. Щоб позбутися залишкових слідів від трави, одяг потрібно сушити на сонці.