Оживите поникшие тюльпаны и заставьте их снова зацвести: простой лайфхак

Тюльпаны - это очень популярный весенний цветок, который часто дарят и ставят в букетах дома. Но, к сожалению, тюльпаны довольно быстро вянут.

Красочная композиция тюльпанов может украсить любой дом, и, к сожалению, эти цветы вянут очень быстро. Но это не значит, что вам нужно выбрасывать букет тюльпанов сразу же после того, как они "повесили головы". Вы вполне можете оживить композицию с помощью нескольких простых трюков.

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Как оживить букет тюльпанов

Конечно, может быть неприятно ставить букет тюльпанов в вазу и уже через несколько дней заметить, что они начинают увядать. На самом деле ваши цветы могут храниться в прекрасном состоянии до 12 дней после того, как вы принесли их к себе домой.

И один простой трюк, о котором вы, возможно, даже не подозревали, может оживить ваши цветы и продлить срок, в течение которого они будут радовать вас дома. Для того, чтобы ваши тюльпаны снова ожили, вам нужно просто бросить на ночь в вазу несколько монеток.

Да, это может казаться невероятным, но это действительно работает! Перед тем, как пойдете спать, вы можете просто отрезать 4 – 5 сантиметров от концов тюльпанов и бросить в вазу несколько монеток. А уже на следующее утро вы заметите, что тюльпаны будут стоять прямо и выглядят более свежими, чем когда-либо.



Тюльпаны могут стоять очень долго / Фото Pexеls

Очевидно, именно медь, содержащаяся в монетках, работает таким удивительным образом. Она может действовать как фунгицид и предотвращает развитие различных грибков и бактерий в вашей вазе, и именно это помогает тюльпанам сохранять свою свежесть. Кроме того, ставить тюльпаны обязательно нужно в пресную чистую воду и в прохладную среду, ведь именно это поможет им сохраняться в течение длительного времени.

Не забывайте о том, что воду в вазе нужно менять каждый день, а также подрезать кончики цветов для того, чтобы стебли могли впитать больше воды. Держите свои цветы как можно дальше от яркого света и ламп, и тогда вы заметите, что они стоят гораздо дольше, чем вы привыкли.