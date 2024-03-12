Добавление комнатных растений на кухню может освежить ваше пространство, а также это имеет довольно практическое применение. Вы уже точно слышали о том, что правильное растение может и очистить воздух, и даже помочь сохранять ваши продукты свежими. Но для кухни подходят далеко не все растения, поэтому вы должны выбирать правильно.

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Филодендрон

Это один из родов комнатных растений, которые не требуют слишком много ухода, а также прекрасно смотрятся в подвесных корзинах. Они считаются достаточно засухоустойчивыми, поэтому не будут против, если вы забудете об одном поливе.

Филодендроны могут расти при ярком или среднего косвенного освещения, кроме того, эти растения могут быть разных форм и цветов, и вы можете выбрать такую, что будет вам по вкусу. Цветы также могут выступать как замечательные очистители воздуха.

Травы

Да, это достаточно очевидный выбор для кухни, и все же нет ничего лучше, чем в течение целого года готовить пищу из свежих, органических и домашних трав. И если в вашу кухню в течение большей части года попадает солнечный свет, травы будут хорошо расти, даже если за окном стоит мороз.

Кроме того, для выращивания трав вы также можете использовать и специальный светильник. Обратите внимание на такие сорта трав, которые вы можете очень легко вырастить у себя дома:

мята;

петрушка;

тимьян;

розмарин;

базилик;

орегано;

кинза.

Суккуленты

Если на вашей кухне найдется солнечный подоконник, на который попадает достаточно яркого света, отличным вариантом для него будут суккуленты. Этот термин описывает растения, которые могут накапливать воду в различных структурах – например, в листьях или стеблях. Это делает их устойчивыми к засухе и достаточно неприхотливыми в уходе.



Суккуленты будут прекрасно расти на кухне / Фото Pexels

К тому же существуют сотни различных видов суккулентов, и вы можете выбрать любой цвет или форму.

Растение-паук

Это комнатные растения, которые являются одними из самых простых в уходе, и из них получаются замечательные висячие растения. Но вам нужно избегать размещения растения-паука прямо под солнечными лучами, ведь это может привести к ожогам листьев. Обычно растения-пауки имеют зеленые листья, что иногда имеет также и белые полосы, и для него идеально подходит яркий, однако непрямой солнечный свет.

В водовороте ежедневных вызовов, рутинных задач и сжатых дедлайнов бывает не просто удержать все под контролем. Однако не следует забывать о вкусных ритуалах, которые помогут поставить мир на паузу и перезарядиться.

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Змеиное растение

Еще одно название этого растения – "тещин язык", и оно очень популярно в комнатном выращивании. И это точно не зря, ведь змеиные растения могут иметь различные размеры и цвета и, как правило, не требуют очень много ухода. К тому же вам необязательно ставить эти растения на ценное пространство под окном, ведь они прекрасно процветают и в условиях слабого освещения.