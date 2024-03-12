Додавання кімнатних рослин на кухню може освіжити ваш простір, а також це має досить практичне застосування. Ви вже точно чули про те, що правильна рослина може і очистити повітря, і навіть допомогти зберігати ваші продукти свіжими. Та для кухні підходять далеко не всі рослини, тож ви маєте обирати правильно.

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Філодендрон

Це один з родів кімнатних рослин, які не вимагають надто багато догляду, а також чудово виглядають у підвісних кошиках. Вони вважаються досить посухостійкими, тож не будуть проти, якщо ви забудете про один полив.

Філодендрони можуть рости за яскравого чи середнього непрямого освітлення, окрім того, ці рослини можуть бути різних форм та кольорів, і ви можете вибрати таку, що буде вам до смаку. Квіти також можуть виступати як чудові очищувачі повітря.

Трави

Так, це досить очевидний вибір для кухні, та все ж немає нічого кращого, ніж протягом цілого року готувати їжу із свіжих, органічних та домашніх трав. І якщо у вашу кухню протягом більшої частини року потрапляє сонячне світло, трави будуть добре рости, навіть якщо за вікном стоїть мороз.

Окрім того, для вирощування трав ви також можете використовувати і спеціальний світильник. Зверніть увагу на такі сорти трав, які ви можете дуже легко виростити у себе вдома:

м'ята;

петрушка;

чебрець;

розмарин;

базилік;

орегано;

кінза.

Сукуленти

Якщо на вашій кухні знайдеться сонячне підвіконня, на яке потрапляє вдосталь яскравого світла, відмінним варіантом для нього будуть сукуленти. Цей термін описує рослини, які можуть накопичувати воду у різних структурах – наприклад, у листі чи стеблах. Це робить їх стійкими до посухи та досить невибагливими у догляді.



Сукуленти будуть чудово рости на кухні / Фото Pexels

До того ж існують сотні різних видів сукулентів, і ви можете обрати будь-який колір чи форму.

Рослина-павук

Це кімнатні рослини, які є одними із найпростіших у догляді, і з них виходять чудові висячі рослини. Та вам потрібно уникати розміщення рослини-павука прямо під сонячними променями, адже це може призвести до опіків листя. Зазвичай рослини-павуки мають зелене листя, що іноді має також і білі смуги, і для нього ідеально підходить яскраве, проте непряме сонячне світло.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Зміїна рослина

Ще одна назва цієї рослини – "тещин язик", і вона дуже популярна у кімнатному вирощуванні. І це точно не дарма, адже зміїні рослини можуть мати різні розміри та кольори і, як правило, не потребують дуже багато догляду. До того ж вам необов'язково ставити ці рослини на цінний простір під вікном, адже вони чудово процвітають і в умовах слабкого освітлення.