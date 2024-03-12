Мирні лілії ви можете зустріти в будь-яких садових центрах чи квіткових магазинах. Нерідко так буває, що рослина відцвітає, тож для того, щоб їй допомогти знову зацвісти, варто вдатися до кількох успішних порад.

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Навіть якщо ваш вазон має багато листя і лише одну маленьку квітку – не проблема. Спочатку вам треба її пересадити у більший горщик. Якщо є гнилі чи сухі корені, їх треба відрізати продезінфікованим інструментом.

Мирні лілії можуть бути чутливими до води з крану, тому краще їх поливати відфільтрованою водою.



Догляд за мирною лілією / Фото Pexels

Уникайте пересихання ґрунту. Поливайте її тоді, коли верхній шар висохне. Зазвичай, експерти поливають рослину двічі на тиждень.

Ця рослина не любить сухого повітря, тому постарайтеся за можливості зволожувати кімнату. Мирні лілії походять з тропічних лісів, тому окрім рясного поливу, їхнє листя двічі на день треба спринцювати водою.

Експерти радять тримати лілію з слабким чи помірним освітленням з вікон, які виходять на північ і південь. Загалом рослина любить світло, тож ранкове сонячне світло може залюбки на неї падати, однак впродовж дня лілію треба тримати подалі від прямого сонячного світла. Дотримуючись всіх цих порад, ваша лілія знову може відновитися та почати цвісти.