Пращури вірили, що кожна рослина має свою енергетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Зокрема, деякі з них начебто можуть залучити у життя людини достаток та багатство.

Цікаво Ці 6 речей ніколи не можна викидати в унітаз: знають не всі

Паличка кориці

Звичайна паличка кориці, покладена у гаманець, за народними повір'ями, може залучити гроші у ваше життя. Ймовірно, з цієї ж причини люди для приваблення багатства п'ють каву з корицею у четвер.

І для того, аби кориця подіяла, не потрібно проводити якихось обрядів – просто покладіть її в окрему кишеньку у портмоне.

Квітка вересу

Вірять, що у цій рослині зберігається досить багато грошової енергії. І тому гілочку рослини радять заховати у гаманець – проте обов'язково окремо від грошей та монет, а також візитівок чи банківських карт.

М'ята

Згідно з вченням фен-шуй, м'ята також може залучити гроші у життя людини. Вірили, що аромат цієї рослини володіє дивовижною властивістю збільшувати фінансову удачу людини, що кладе її собі до гаманця.



М'ята може приваблювати гроші до людини / Фото Pexels

Чотирилисник конюшини

Якщо вам колись пощастить знайти стебло конюшини з чотирма листочками, тоді вам точно усміхнеться удача. Вірили, що чотирилисник приваблює гроші та допомагає посилити фінансовий потік. Найкраще буде акуратно просушити рослину та покласти її у закриту кишеню гаманця – аби ніхто не бачив.

Лавр

Лавровий лист здавна вважався не тільки потужним фінансовим "магнітом", але й оберегом дому. До речі, покласти його можна було не тільки в гаманець. Раніше ми вже розповідали, де розкласти лавровий лист, аби привабити гроші в дім.

Вірили, що лавр також може захистити людину та її гаманець від непередбачуваних та необдуманих витрат.