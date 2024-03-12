Мирные лилии вы можете встретить в любых садовых центрах или цветочных магазинах. Нередко так бывает, что растение отцветает, поэтому для того, чтобы помочь ему снова зацвести, стоит прибегнуть к нескольким успешным советам.

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Даже если ваш вазон имеет много листьев и только один маленький цветок – не проблема. Сначала вам надо его пересадить в больший горшок. Если есть гнилые или сухие корни, их надо отрезать продезинфицированным инструментом.

Мирные лилии могут быть чувствительными к воде из крана, поэтому лучше их поливать отфильтрованной водой.



Уход за мирной лилией / Фото Pexels

Избегайте пересыхания почвы. Поливайте ее тогда, когда верхний слой высохнет. Обычно, эксперты поливают растение дважды в неделю.

Это растение не любит сухого воздуха, поэтому постарайтесь по возможности увлажнять комнату. Мирные лилии происходят из тропических лесов, поэтому кроме обильного полива, их листья дважды в день надо спринцевать водой.

Эксперты советуют держать лилию со слабым или умеренным освещением из окон, которые выходят на север и юг. В общем растение любит свет, поэтому утренний солнечный свет может охотно на него падать, однако в течение дня лилию надо держать подальше от прямого солнечного света. Следуя всем этим советам, ваша лилия снова может восстановиться и начать цвести.