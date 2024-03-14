Оживіть пониклі тюльпани та змусьте їх знову зацвісти: простий лайфхак

Тюльпани – це дуже популярна весняна квітка, яку часто дарують і ставлять у букетах вдома. Та, на жаль, тюльпани досить швидко в'януть.

Барвиста композиція тюльпанів може прикрасити будь-яку оселю, та, на жаль, ці квіти в'януть надзвичайно швидко. Та це не означає, що вам потрібно викидати букет тюльпанів відразу ж після того, як вони "повісили голови". Ви цілком можете оживити композицію за допомогою кількох простих трюків.

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Як оживити букет тюльпанів

Звісно, може бути неприємно ставити букет тюльпанів у вазу та вже за кілька днів помітити, що вони починають в'янути. Насправді ж ваші квіти можуть зберігатися у чудовому стані до 12 днів після того, як ви принесли їх до себе додому.

Та один простий трюк, про який ви, можливо, навіть не підозрювали, може оживити ваші квіти та подовжити термін, протягом якого вони будуть радувати вас вдома. Для того, щоб ваші тюльпани знову ожили, вам потрібно просто кинути на ніч у вазу кілька монеток.

Так, це може здаватися неймовірним, але це справді працює! Перед тим, як підете спати, ви можете просто відрізати 4 – 5 сантиметрів від кінців тюльпанів та кинути до вази кілька монеток. А вже наступного ранку ви помітите, що тюльпани стоятимуть прямо та матимуть більш свіжий вигляд, ніж будь-коли.



Тюльпани можуть стояти дуже довго / Фото Pexеls

Вочевидь, саме мідь, що міститься у монетках, працює таким дивовижним чином. Вона може діяти як фунгіцид та запобігає розвитку різноманітних грибків та бактерій у вашій вазі, і саме це допомагає тюльпанам зберігати свою свіжість. Окрім того, ставити тюльпани обов'язково потрібно у прісну чисту воду та у прохолодне середовище, адже саме це допоможе їм зберігатися протягом довшого часу.

Не забувайте про те, що воду у вазі потрібно змінювати кожного дня, а також підрізати кінчики квітів для того, щоб стебла могли ввібрати більше води. Тримайте свої квіти якомога далі від яскравого світла та ламп, і тоді ви помітите, що вони стоять набагато довше, ніж ви звикли.