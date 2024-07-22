Когда пасынковать помидоры: простое действие, которое приумножит урожай

Помидоры – это овощи, которые у себя на огороде пытается вырастить немало дачников. Вот только иногда они бывают привередливыми в уходе и не дают много урожая.

Пасынкование помидоров – это процедура, которую опытные огородники проводят даже не один раз за сезон, ведь они знают, что она приносит немало пользы плодам. И если вы хотите получить большой урожай, тогда нужно обязательно узнать, как и когда пасынковать ваши грядки с томатами.

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Для чего нужно пасынкование помидоров

Пасынкование – это процесс удаления пазушных, боковых побегов. Они обычно потребляют очень много питательных веществ и энергии от растения, и из-за них может уменьшиться урожай на основных ветвях.

Именно поэтому садоводы проводят пасынкование: оно помогает растениям перераспределить ресурсы и рост и развитие плодов, а это способствует получению большего урожая и улучшению качества поматов.

Вот как есть преимущества в пасынковании помидоров:

растения могут сосредоточиться на плодоношении, а не на наращивании зеленой массы. Когда вы убираете пасынки, вы побуждаете растение к тому, чтобы оно формировало новые плоды, а те созревали быстрее;

проветривание кустов становится лучшим, ведь густо заросшие кусты могут страдать от того, что циркуляции воздуха недостаточно. Когда пасынков нет, это создает более просторную структуру куста и уменьшает риск заболеваний, а также будет способствовать общему здоровью растения;

еще одно преимущество пасынкования – создание более плотных насаждений. Когда вы не формируете помидоры, они занимают больше пространства, а также мешают соседним растениям.



Помидоры нужно пасынковать / Фото Pexels

Когда и как пасынковать помидоры

Пасынки появляются вместе с цветами на помидорах. И как только на послине появятся первые, все пасынки, которые будут располагаться ниже, можно смело удалять.

Лучшее время для пасынкования – это когда побеги достигают длины в 4 – 5 сантиметров. В этот момент их легко отделить от стебля без вреда для основного растения. После удаления пасынка на стебле остается небольшая "ранка", но переживать о ней не стоит, ведь она быстро заживет.

Пасынки можно удалять вручную, или же со специальным инструментом – а именно острым садовым ножом.