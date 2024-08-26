Как пересадить многолетние лилии: ценные советы от экспертов

После того, как лилии отцветают, их надо пересадить. В общем лилия является простой в уходе, но их надо обязательно пересаживать, чтобы в следующем году они радовали своим пышным цветением.

Для полноценного развития лилия нуждается в пересадке раз в 3 – 4 года. Понять, что растение надо пересаживать достаточно просто, поскольку цветы со временем начинают мельчать. А еще пересадка нужна для того, чтобы избавиться от накопления в почве вредителей.

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Когда надо пересадить лилию

Цветы лилии можно пересаживать весной, летом или осенью. В общем пересадку надо осуществлять не позднее, чем через 30 дней после цветения. Это время растению нужно дать для того, чтобы цветок успел восстановить силы. Чаще всего пересадка приходится на конец августа – начало сентября.

Эксперты лишь советуют не пересаживать цветок во время цветения, потому что такая манипуляция лишь навредит ему. После этого они будут слабее цвести или вообще не расцветут.

Можете себе запомнить, что лилии можно пересаживать через 5 – 6 недель после опадения лепестков. Пересадку стоит проводить с конца августа и в сентябре, но не стоит затягивать со сроками осенней посадки.

Лилию вида кандидум не советуют пересаживать осенью, а все потому, что до осени растению надо укорениться и вырастить прикорневую розетку листьев.



Лилии надо пересаживать раз в 3 – 4 года / Фото Pexels

Как лучше пересаживать лилии

Вам нужна лопата, марганцовка и другие противоядия. Очень важно соблюдать важные правила посадки. Пересаживать надо цветы с особой осторожностью. Нельзя тянуть растение за стебель, чтобы не повредить луковицу и не обрывайте корни. Отмершие корешки можно удалить и снять поврежденные чешуйки с бурыми пятнами.

Цветок надо пересаживать в благоприятную почву. Лучше всего подходит легкая, рыхлая, хорошо дренированная. Сажайте их в солнечные или полузатененные места. Нельзя сажать лилии у роз, поскольку если они быстро разрастутся, то цветок не получит необходимого количества солнца.

Далее выкопайте яму размером в три высоты луковицы. После пересадки не забудьте их подлить, особенно в сухой период.