После завершения цветения лилий стебель обрезать не надо, поскольку он нужен для нормального развития растения и питания луковицы. Удалять надо только увядшие цветки и листья. Пока на грядке цветок еще зеленый, все равно подливайте его раз в две недели, если нет дождей.

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Если лилии растут в вашем питомнике много лет, то их надо выкопать в конце августа. Луковицы надо хранить в сухом месте, а осенью пересадить на новый участок.

Также следует не забывать о подкормке, которая обеспечит лилии не только хорошую зимовку, но и пышное цветение в следующем году. Будьте осторожны и не используйте препараты с азотом, иначе лилия разрастется и погибнет зимой. Лучше всего брать удобрения с калием, магнием и сульфатом.



Лучшие советы по уходу за лилиями / Фото Pexels

Обрезать наземную часть лилии полностью можно только тогда, когда стебель полностью засохнет и пожелтеет. Это произойдет уже осенью. Над землей побег надо оставить примерно на 15 сантиметров, а другую часть отрезать под углом.

После того, как цветы полностью завянут участок надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы насытить их питательными веществами на зимнюю пору.