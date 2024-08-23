Після завершення цвітіння лілій стебло обрізати не треба, оскільки воно потрібне для нормального розвитку рослини та живлення цибулини. Видаляти треба тільки зів’ялі квітки та листя. Поки на грядці квітка ще зелена, все одно підливайте її раз на два тижні, якщо немає дощів.

Читайте також Ось як потрібно зберігати свіжі яблука, щоб вони лежали до весни: простий спосіб

Якщо лілії ростуть у вашому розсаднику багато років, то їх треба викопати наприкінці серпня. Цибулини треба зберігати в сухому місці, а восени пересадити на нову ділянку.

Також слід не забувати про підживлення, яке забезпечить лілії не лише добру зимівлю, але й пишне цвітіння наступного року. Будьте обережними та не використовуйте препарати з азотом, інакше лілія розростеться та загине взимку. Найкраще брати добрива з калієм, магнієм та сульфатом.



Найкращі поради щодо догляду лілій / Фото Pexels

Обрізати наземну частину лілії повністю можна лише тоді, коли стебло повністю засохне та пожовтіє. Це відбудеться вже восени. Над землею пагін треба залишити приблизно на 15 сантиметрів, а іншу частину відрізати під кутом.

Після того, як квіти повністю зів’януть ділянку треба підгодувати фосфорно-калійними добривами, аби наситити їх поживними речовинами на зимову пору.