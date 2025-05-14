Время перевести пластиковые окна в летний режим: вот как это сделать

Если вы имеете дома достаточно современные металлопластиковые окна, тогда в них, скорее всего, существует функция регулирования по сезонам. Так окна можно переключить в несколько различных режимов.

Пластиковые окна защищают ваш дом круглый год – и в снегопад, и в дождь, и в невероятную жару. И современные окна имеют одну хитрость, о которой знают далеко не все – конструкторы предусмотрели определенные режимы, что помогут лучше использовать окна в определенные сезоны, сообщает 24 Канал.

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Как перевести окна в летний режим?

Главное изменение, которая вас ожидает в случае, если вы измените положение пластикового окна – это сила притяжения окна к створке. Изменение силы прижатия происходит на необходимом усилии поворота ручки.

Вот какие есть режимы металлопластиковых окон:

Зимний . Он обеспечивает наилучшее энергосбережение при пониженных температурах – рама плотно примыкает к створке.

. Он обеспечивает наилучшее энергосбережение при пониженных температурах – рама плотно примыкает к створке. Летний – воздух лучше циркулирует и производит микропроветривание в комнате за счет меньшего прижима к створке рамы.

– воздух лучше циркулирует и производит микропроветривание в комнате за счет меньшего прижима к створке рамы. Стандартный режим – тогда торцевая втулка, которая нужна для запирания конструкции, зафиксирована посередине, и плотность прилегания створки к раме средняя.

И перед тем, как делать что-то с окнами, стоит проверить, можно ли в них вообще изменить режим. Для этого нужно открыть створку и осмотреть ее боковую часть. Сам процесс настройки заключается в повороте эксцентриков, то есть цапф. Если она овальная, или же в ней есть отверстие для шестигранного ключа или отвертки звездочки, тогда такая система предусматривает переключение и настройку режимов.



Некоторые окна можно перевести на летний режим / Фото Pexels

Для того, чтобы перевести окна на летний режим, нужно сначала протереть каждую деталь фурнитуры, очистить ее от масла и пыли, чтобы эксцентрики легче возвращались. После этого на их поверхности найдите метки, по которым можно определить, в каком режиме работает фурнитура.

Эксцентрик поворачивайте шестигранным ключом, отверткой или плоскогубцами – если вы переводите окно на летний режим, нужно повернуть так, чтобы метка смотрела вверх, а овальная цапфа – располагалась вертикально.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно легко и безопасно помыть окна, если вы живете на высоком этаже.

Впрочем, этими режимами не стоит играться по несколько раз в неделю – учитывайте, что механизмы могут достаточно быстро изнашиваться, и со временем могут вообще прекратить работать. Менять режим пластикового окна нужно дважды в год – в середине осени и весны.