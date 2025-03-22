Грязные кроссовки снова станут как новые: нужны только два копеечных продукта
- Для очистки белых кроссовок рекомендуется замочить их в теплой воде со стиральным порошком и пищевой содой, после чего постирать на деликатном режиме в стиральной машине с полотенцами.
- Другие методы включают использование зубной пасты для поверхностных пятен, лимонной кислоты для очистки, и отбеливателя для удаления желтизны.
Кроссовки сейчас –это не только одежда для спорта, но и для повседневного стильного образа. И в моде сейчас белая обувь – вот только проблема с ней заключается в том, что она чрезвычайно быстро пачкается.
Если вы заметили, что ваши белые или другие светлые кроссовки потеряли свой привлекательный вид, это еще не значит, что их пора заменить, сообщает 24 Канал. Вместо этого вы можете попробовать элементарное средство, которое поможет их очистить.
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Как можно почистить белые кроссовки?
Первое, что нужно сделать – это замочить обувь. Предварительно, конечно же, выньте шнурки, а тогда погрузите кроссовки в теплую воду. Отдельные пятна желательно обработать. Для этого нужно подготовить пасту для чистки из небольшого количества воды и стирального порошка. Смесь втирайте в загрязненные участки щеткой.
После этого не лишним будет провести повторное замачивание. Впрочем, этот раз в теплую воду также добавьте несколько ложек стирального порошка и обычной пищевой соды. Обувь можно оставить в воде на несколько часов или даже на ночь – все зависит от степени загрязненности.
Белые кроссовки можно легко почистить / Фото Pexels
После этого кроссовки и шнурки нужно постирать в стиральной машине. И для того, чтобы ни прибор, ни ваша обувь не были повреждены, в барабан к кроссовкам нужно положить несколько полотенец. Стирать обувь нужно на деликатном режиме при температуре в 40 градусов вместе с порошком.
Эта простая процедура вернет вашим старым кроссовкам блеск и белизну, и обувь будет выглядеть совсем новенькой!
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Но это не единственный способ, которым вы можете почистить кроссовки. Вот еще несколько средств, которые могут оказаться полезными:
- Зубная паста. Выдавите на сухую щетку немного пасты и нанесите ее на загрязненное место, после чего тщательно почистите кроссовок. Пасту нужно оставить на 1 – 2 часа, если есть глубокие пятна. После этого очистите ботинки влажной салфеткой.
- Лимонная кислота. С ней можно не только готовить, но и убирать. Протрите кроссовок мокрой тряпкой, а после этого промокните тряпку в кислоте и протрите ею всю поверхность ботинка. Подождите, пока жидкость полностью впитается. После этого протрите обувь водой.
- Отбеливатель. Здесь нужно использовать средство осторожно, но если на ваших белых кроссовках появилась желтизна – он подойдет идеально. Разбавьте отбеливатель небольшим количеством воды, а тогда опустите кроссовки в емкость с жидкостью и оставьте так на 30 минут. После этого кроссовки нужно потереть щеткой и тщательно смыть отбеливатель водой.