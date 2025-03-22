Брудні кросівки знову стануть як нові: потрібні тільки два копійчані продукти

Кросівки зараз – це не тільки одяг для спорту, але й для повсякденного стильного образу. І в моді зараз біле взуття – ось тільки проблема з ним полягає в тому, що воно надзвичайно швидко брудниться.

Якщо ви помітили, що ваші білі чи інші світлі кросівки втратили свій привабливий вигляд, це ще не значить, що їх настав час замінити, повідомляє 24 Канал. Натомість ви можете спробувати елементарний засіб, який допоможе їх очистити.

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Як можна почистити білі кросівки?

Перше, що потрібно зробити – це замочити взуття. Попередньо, звісно ж, вийміть шнурки, а тоді занурте кросівки у теплу воду. Окремі плями бажано обробити. Для цього потрібно підготувати пасту для чищення з невеликої кількості води та прального порошку. Суміш втирайте у забруднені ділянки щіткою.

Після цього не зайвим буде провести повторне замочування. Втім, цього разу у теплу воду також додайте кілька ложок прального порошку та звичайної харчової соди. Взуття можна залишити у воді на кілька годин чи навіть на ніч – все залежить від ступеня забрудненості.



Білі кросівки можна легко почистити / Фото Pexels

Після цього кросівки та шнурки потрібно випрати у пральній машині. Та для того, аби ані прилад, ані ваше взуття не були пошкоджені, у барабан до кросівків потрібно покласти кілька рушників. Прати взуття потрібно на делікатному режимі за температури у 40 градусів разом з порошком.

Ця проста процедура поверне вашим старим кросівкам блиск та білизну, і взуття виглядатиме зовсім новеньким!

До речі, раніше ми розповідали, як можна розтягнути светр, що "сів" після прання та став надто маленьким.

Але це не єдиний спосіб, яким ви можете почистити кросівки. Ось ще кілька засобів, які можуть виявитися корисними: