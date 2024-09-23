Белые стены снова засияют чистотой: вот 4 способа их почистить

Белые стены – это интересное и универсальное решение практически для каждого дома. Они могут визуально увеличить комнату и делают ее светлее, вот только все загрязнения на них также видны очень хорошо.

Научиться чистить белые стены – это очень важный шаг к тому, чтобы ваш дом выглядел ярко и чисто. Белая краска имеет несколько различных признаков износа, и существуют простые способы мгновенно освежить ее, пишет Agrolook.

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Как часто нужно мыть белые стенки

Стены обычно убирают в последнюю очередь, и очень часто дело до этого доходит только во время генеральной уборки, или же перед важными событиями в доме. Но поскольку на белых стенах пыль, грязь и пятна видно лучше, чистить их нужно чаще, чем стены других цветов.

Универсальное средство для чистки

Для очистки стен вы можете использовать обычное универсальное средство для уборки и ткань из микрофибры, или тряпку и бумажные полотенца. Вам нужно выбрать такое средство, что будет иметь почти мыльную текстуру – он лучше сможет собирать липкие загрязнения – пищу или напитки.

Лучше всего средство будет работать, если вы заметили и справились с пятном сразу же после того, как поставили его.

Средство для мытья посуды и мягкая губка

Вам нужно взять всего каплю моющего средства и нанести его на пятно. Мягкую губку смочите и промойте пятно, а затем оставьте на несколько минут. Протрите влажной тканью из микрофибры.

Мыло – это замечательное средство, что может очистить немало поверхностей в вашем доме, и вам нужно выбирать мягкое, что не имеет сильного запаха или агрессивных химикатов.



Стены можно легко помыть / Фото Pexels

Паста из пищевой соды

Натуральное средство из пищевой соды может оказаться не хуже, чем химические вещества, если речь идет об устранении стойких пятен с белых стен. Вам нужно взять немного соды и разбавить ее водой до образования густой пасты, а затем влажной губкой нанести ее на стену. Дайте пасте постоять – и чем дольше, тем лучше.

После пропитки вам просто нужно очистить пятно влажной тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.

Меламиновая губка

Если другие методы не принесут результат, вы можете воспользоваться меламиновой губкой. Вам нужно смочить ее осторожно потереть стену, пока она не станет чистой. И губка достаточно жесткая, поэтому не прикладывайте слишком много усилий во время трения.

Будьте также осторожны, потому что на глянцевых и полуматовых стенах губка может оставить заметное тусклое пятно.