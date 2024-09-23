Білі стіни знову засяють чистотою: ось 4 способи їх почистити

Білі стіни – це цікаве і універсальне рішення практично для кожного дому. Вони можуть візуально збільшити кімнату та роблять її світлішою, ось тільки усі забруднення на них також видно дуже добре.

Навчитися чистити білі стіни – це дуже важливий крок до того, щоб ваш дім виглядав яскраво та чисто. Біла фарба має кілька різних ознак зношення, та існують прості способи миттєво освіжити її, пише Agrolook.

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Як часто потрібно мити білі стінки

Стіни зазвичай прибирають в останню чергу, і дуже часто справа до цього доходить тільки під час генерального прибирання, або ж перед важливими подіями в домі. Та оскільки на білих стінах пил, бруд та плями видно найкраще, чистити їх потрібно частіше, ніж стіни інших кольорів.

Універсальний засіб для чищення

Для очищення стін ви можете використати звичайний універсальний засіб для прибирання та тканину з мікрофібри, або ж ганчірку та паперові рушники. Вам потрібно обрати такий засіб, що матиме майже мильну текстуру – він найкраще зможе збирати липкі забруднення – їжу чи напої.

Найкраще засіб працюватиме, якщо ви помітили і впоралися з плямою одразу ж після того, як поставили її.

Засіб для миття посуду та м'яка губка

Вам потрібно взяти всього краплю мийного засобу та нанести його на пляму. М'яку губку змочіть та промийте пляму, а потім залиште на кілька хвилин. Протріть вологою тканиною з мікрофібри.

Мило – це чудовий засіб, що може очистити чимало поверхонь у вашому домі, та вам потрібно обирати м'яке, що не має сильного запаху чи агресивних хімікатів.



Стіни можна легко помити / Фото Pexels

Паста з харчової соди

Натуральний засіб з харчової соди може виявитися не гіршим, ніж хімічні речовини, якщо мовиться про усунення стійких плям з білих стін. Вам потрібно взяти трохи соди та розбавити її водою до утворення густої пасти, а потім вологою губкою нанести її на стіну. Дайте пасті постояти – і що довше, то краще.

Після просочування вам просто потрібно очистити пляму вологою тканиною з мікрофібри чи паперовим рушником.

Меламінова губка

Якщо інші методи не принесуть результат, ви можете скористатися меламіновою губкою. Вам потрібно змочити її обережно потерти стіну, поки вона не стане чистою. Та губка досить жорстка, тож не прикладайте надто багато зусиль під час тертя.

Будьте також обережні, бо на глянцевих і напівматових стінах губка може залишити помітну тьмяну пляму.