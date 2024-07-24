Простой способ почистить деревянную доску для нарезки: попробуйте уже сейчас

Посмотрите на свою доску для нарезки: действительно ли она чистая? Особые проблемы могут начаться в случае, если она деревянная, ведь тогда на ней может быть не только грязь, но еще и плесень.

Если вы хотите, чтобы ваша деревянная доска служила вам в течение длительного времени, тогда нужно знать правила ухода за ней. И если вы не можете вспомнить, когда же в последний раз тщательно очищали доску, тогда стоит сделать это немедленно.

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Как часто нужно чистить доску для нарезки

На самом деле доску нужно мыть после каждой нарезки на ней. Но тщательную уборку следует проводить по крайней мере ежемесячно - тогда вам нужно очистить ее, дезинфицировать и смазать. И, например, если вы используете доску для того, чтобы нарезать хлеб, мыть ее не нужно: просто убедитесь, что вы смахнули все крошки, и на ней не осталось влаги.



Деревянные доски нужно вовремя мыть / Фото Pexels

Как почистить деревянную доску

Прежде всего вам нужно запомнить простое правило: никогда не кладите доску для нарезки в посудомоечную машину, ведь вода только приведет к появлению трещин и деформации доски. И эти маленькие трещины впоследствии могут стать настоящим рассадником бактерий, и потенциально могут вызвать болезни или пищевое отравление.

Зато гораздо лучше будет мыть доску вручную после каждого использования.

Вот несколько шагов, которые вам нужно выполнить.

Снимите остатки пищи и промойте доску горячей водой. После этого нанесите средство для мытья посуды и потрите губкой или щеткой для посуды дерево. Если вы заметили следы от ножа или царапины на дереве, этим местам нужно уделить дополнительное внимание.

Не забудьте, что так нужно почистить обе стороны доски, даже если вы резали только с одной стороны.

После этого промойте водой все средство, чтобы доска была чистая, и просушите ее на воздухе и с помощью полотенца.