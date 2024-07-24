Простий спосіб почистити дерев'яну дошку для нарізання: спробуйте вже зараз

Подивіться на свою дошку для нарізання: чи справді вона чиста? Особливі проблеми можуть початися у випадку, якщо вона дерев'яна, адже тоді на ній може бути не тільки бруд, але ще й пліснява.

Якщо ви хочете, щоб ваша дерев'яна дошка служила вам протягом тривалого часу, тоді потрібно знати правила догляду за нею. І якщо ви не можете пригадати, коли ж востаннє ретельно очищали дошку, тоді варто зробити це негайно.

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Як часто потрібно чистити дошку для нарізання

Насправді дошку потрібно мити після кожного нарізання на ній. Але ретельне прибирання варто проводити принаймні щомісяця - тоді вам потрібно очистити її, дезінфікувати та змастити. Та, наприклад, якщо ви використовуєте дошку для того, щоб нарізати хліб, мити її не потрібно: просто переконайтеся, що ви змахнули усі крихти, і на ній не лишилося вологи.



Дерев'яні дошки потрібно вчасно мити / Фото Pexels

Як почистити дерев'яну дошку

Перш за все вам потрібно запам'ятати просте правило: ніколи не кладіть дошку для нарізання до посудомийної машини, адже вода тільки спричинить появу тріщин та деформацію дошки. І ці маленькі тріщини згодом можуть стати справжнім розсадником бактерій, і потенційно можуть спричинити хвороби чи харчове отруєння.

Натомість набагато краще буде мити дошку вручну після кожного використання.

Ось кілька кроків, які вам потрібно виконати.

Зніміть залишки їжі та промийте дошку гарячою водою. Після цього нанесіть засіб для миття посуду та потріть губкою чи щіткою для посуду дерево. Якщо ви помітили сліди від ножа чи подряпини на дереві, цим місцям потрібно приділити додаткову увагу.

Не забудьте, що так потрібно почистити обидві сторони дошки, навіть якщо ви різали тільки з одного боку.

Після цього промийте водою увесь засіб, щоб дошка була чиста, та просушіть її на повітрі і за допомогою рушника.